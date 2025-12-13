AMOFM București implementează un program de încadrare a șomerilor, acordând angajatorilor o subvenție lunară de ucenicie

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București implementează, în perioada 24 decembrie 2024 – 23 decembrie 2029, proiectul ‘FORMACTIV – Formare și muncă activă’, cu obiectivul general de creștere a oportunităților de încadrare a șomerilor înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), informează, vineri, instituția, printr-un comunicat.

Conform sursei citate, obiectivul specific al proiectului este stimularea ocupării șomerilor înregistrați la SPO, prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă.

Astfel, angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la SPO, pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniți printr-o subvenție lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfășurării programului de ucenicie.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia un ucenic se obligă să se pregătească profesional în timpul activității profesionale. Angajatorul se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.

Pentru accesarea acestor programe, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AMOFM București. Recrutarea grupului țintă se va realiza continuu, pe tot parcursul derulării proiectului.

Șomerii care participă la activitățile proiectului sunt cei înregistrați în baza de date a SPO și au beneficiat de activitățile de informare și consiliere profesională, prin care li s-au comunicat oportunitățile pe care le au în ceea ce privește educația, formarea, ocuparea pe piața muncii.