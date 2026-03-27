Doar 27% dintre angajați sunt fericiți la locul de muncă. 55% susțin că angajatorii nu îi sprijină suficient

Ponderea angajaților români care se simt fericiți și împliniți la locul de muncă, în 2026, a scăzut cu 8% față de anul anterior, la 27% din total, în timp ce peste jumătate dintre salariați (55%) afirmă că angajatorii nu le oferă suficiente măsuri de sprijin, relevă un studiu de specialitate, dat publicității joi.

Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, două treimi dintre respondenți (66%) spun că schimbările economice, sociale și politice din ultimul an au crescut nivelul de stres la locul de muncă.

În același timp, dificultățile financiare afectează mai puternic nivelul de stres al angajaților (41%, comparativ cu 29% în 2025), iar schimbarea locului de muncă câștigă teren ca soluție (29% vs 21%).

Totodată, doar 27% dintre angajați se simt fericiți și împliniți la locul de muncă, în timp ce peste jumătate (57%) se autoevaluează ca având un nivel mai ridicat de stres profesional comparativ cu anul trecut

Cercetarea arată că nivelul de stres la locul de muncă este mai ridicat în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani (72%).

Principalele aspecte ale contextului actual care afectează nivelul de stres includ: creșterea costului vieții (62%), scăderea puterii de cumpărare (56%), instabilitatea economică și teama de pierdere a locului de muncă (44%) și incertitudinea legată de viitor (36%). În acest context, 55% dintre angajați sunt de părere că angajatorii nu le oferă suficiente măsuri de sprijin.

Potrivit sursei citate, la nivel intern, angajații identifică factorii principali ai stresului la locul de muncă: volumul ridicat de muncă (58%), preluarea prea multor responsabilități (49%) și dificultățile financiare întâmpinate (41%).

Rezultatele studiului evidențiază că principalele strategii de combatere a nivelului ridicat de stres la locul de muncă rămân concediul de odihnă (52%) și activitățile relaxante în timpul liber (47%).

De asemenea, proactivitatea angajaților în prevenirea fenomenului de epuizare este în scădere. Astfel, 52% iau măsuri antistres (față de 60%, în 2025), iar comportamentul continuă să fie mai pronunțat în rândul tinerilor încadrați în intervalul de vârstă 18-24 de ani (74%).

La nivel general, schimbarea locului de muncă a devenit mai frecventă ca strategie de gestionare a stresului la locul de muncă, cu 29% dintre români care fac acest pas, în 2026, în comparație cu 21%, anul precedent.

Studiul Reveal Marketing Research s-a derulat online, în perioada 9 – 13 martie 2026, pe un eșantion de o mie de respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este +/-3,1%, la un nivel de încredere de 95%.