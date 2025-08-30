ANAT atrage atenția asupra riscurilor pentru turiști din cauza lipsei fondurilor de garantare

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) atrage atenția asupra unei situații critice care afectează atât turiștii, cât și agențiile de turism, cauzată de dificultățile financiare ale turoperatorului Cocktail Holidays, și semnalează riscul la care sunt expuși turiștii din cauza lipsei fondurilor de garantare solicitate de industrie.

‘ANAT atrage atenția asupra unei situații critice care afectează atât turiștii, cât și agențiile de turism, cauzată de dificultățile financiare ale turoperatorului Cocktail Holidays, prezent pe piața românească de peste 25 de ani și cunoscut pentru reputația sa bună în rândul turiștilor și agențiilor partenere. Cocktail Holidays a oferit de-a lungul timpului pachete complete de vacanță, charter și sejururi internaționale, fiind recunoscut pentru profesionalism și servicii de calitate. Este o situație delicată care necesită informare corectă și acțiune responsabilă. ANAT subliniază că agențiile intermediare au responsabilitatea de a informa prompt turiștii cu privire la stadiul rezervărilor, dar nu sunt răspunzătoare pentru plata despăgubirilor sau pentru achitarea serviciilor neexecutate de turoperator’, menționează reprezentanții ANAT într-un comunicat.

Potrivit organizației, în cazul în care agențiile intermediare achită din proprie inițiativă servicii pentru turiști, aceste plăți nu pot activa polița de insolvență, aceasta fiind un drept exclusiv al turiștilor.

‘Agențiile devin creditori și se pot înscrie la masa credală, urmând ca recuperarea sumelor să se facă în funcție de patrimoniul companiei aflate în insolvență și de tipul de creditor, conform ierarhiei stabilite de lege’, explică ANAT.

Asociația a semnalat încă din 2018, odată cu implementarea Directivei Europene privind pachetele de servicii de călătorie, lipsa unui mecanism real de garantare care să protejeze turiștii în cazul insolvenței turoperatorilor și companiilor aeriene. De-a lungul anilor, ANAT a făcut numeroase demersuri oficiale, solicitând autorităților crearea unor instrumente eficiente de protecție, atât pentru consumatori, cât și pentru stabilitatea industriei.

Potrivit sursei citate, anul trecut, după multiple consultări, s-a ajuns la o propunere concretă și funcțională: constituirea a două fonduri de garantare, unul pentru pachetele de servicii de călătorie și unul pentru biletele de avion, menite să asigure recuperarea integrală a sumelor plătite de turiști în caz de insolvență, mecanisme care preiau modele europene de succes și care au fost dezvoltate sub îndrumarea Asociației Europene a Fondurilor de Garantare – EGFATT.

‘Conducerea ANAT a avut numeroase întâlniri cu miniștrii Economiei – Radu Oprea, Bogdan Ivan și Radu Miruță – precum și cu echipele de specialiști din minister, iar proiectele de lege sunt finalizate și depuse la minister încă din august 2024, pregătite pentru adoptare. Cu toate acestea, Guvernul nu a considerat aceste măsuri prioritare, iar instrumentele existente – asigurările și scrisorile de garanție – nu asigură decât recuperarea parțială a pagubelor, expunând turiștii și agențiile la pierderi semnificative. Statul român este direct responsabil pentru lipsa mecanismelor eficiente de protecție a turiștilor în caz de insolvență a turoperatorilor și companiilor aeriene. Prin transpunerea incorectă a Directivei Europene 2015/2302, statul a eșuat să asigure protecția integrală a consumatorilor, așa cum este prevăzută de lege. În consecință, turiștii afectați sunt perfect îndreptățiți să se îndrepte împotriva statului român, care răspunde în solidar până la completarea procentului de despăgubire de 100% asumat prin Directivă. Această situație întărește necesitatea urgentă ca autoritățile să adopte măsuri eficiente pentru protecția consumatorilor și stabilitatea industriei de turism’, susțin reprezentanții asociației.

ANAT se așteaptă ca, pe fondul măsurilor de austeritate, al incertitudinii generale resimțite de populație, al scăderii semnificative a puterii de cumpărare și al lipsei de semnale privind relansarea economică, astfel de situații să devină mai frecvente.

‘Industria noastră, foarte atentă la reputație și puternic afectată de orice eveniment care ar putea-o diminua, face eforturi pentru a preveni astfel de situații, însă trebuie subliniat că Guvernul nu consideră turismul important, deși acesta ar putea genera rapid venituri consistente pentru economie, cu investiții minime. Statul refuză să colaboreze cu specialiști și să creeze un organism profesional dedicat gestionării domeniului în beneficiul românilor și al României’, se mai arată în comunicat.

Pentru turiști, ANAT recomandă calm, informare și verificarea stadiului rezervărilor înainte de orice plecare. Asociația precizează că pachetele de servicii de călătorie cad în responsabilitatea organizatorului, indiferent dacă au fost achiziționate direct sau prin intermediari. Agențiile intermediare trebuie să informeze prompt turiștii despre situația pachetelor și pașii care trebuie urmați.

Totodată, reprezentanții asociației transmit că turiștii trebuie să contacteze asigurătorul pachetului, în baza contractului, pentru a solicita despăgubiri. În relația cu furnizorii, unele servicii, cum ar fi biletele de avion pentru charterele cu care colaborează turoperatorul, pot fi obținute gratuit sau prin facilități, iar agențiile intermediare sunt rugate să ia legătura cu aceștia pentru a sprijini turiștii.

‘De mai bine de doi ani, ANAT a făcut demersuri oficiale către toți miniștrii Economiei și către Comisia de Turism din Parlament pentru adoptarea legislației privind cele două fonduri de garantare, absolut vitale pentru industria noastră. Am avut numeroase întâlniri cu miniștrii Radu Oprea, Bogdan Ivan și Radu Miruță, precum și cu echipele din minister, iar proiectele de lege sunt gata încă din august 2024. Cu toate acestea, niciunul dintre miniștri nu a considerat important să ducă lucrurile până la capăt. Statul român este direct responsabil pentru situația de astăzi, pentru că a transpus greșit directiva europeană și nu a luat măsurile necesare pentru ca turiștii să fie protejați 100%, așa cum prevede legea europeană. Singurele instrumente funcționale – asigurările și scrisorile de garanție – nu asigură decât o recuperare parțială a pagubelor și nu respectă cerințele directivei’, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT, citat în comunicat.

ANAT precizează că monitorizează îndeaproape situația turoperatorului Cocktail Holidays și va transmite în timp real toate informațiile și procedurile necesare pentru protecția turiștilor și a agențiilor membre, inclusiv pașii de înscriere la masa credală pentru recuperarea sumelor de către agențiile intermediare.

Proprietarul Cocktail Holidays, Dan Goicea, a anunțat vineri că agenția traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri, se confruntă cu un blocaj financiar temporar și depune toate eforturile pentru redresarea activității.

‘Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil’, a precizat Goicea.

Conform acestuia, Cocktail Holidays analizează toate colaborările cu partenerii interni și externi, în vederea eliminării oricăror potențiale pierderi.

‘Verificăm situația plecărilor în ordine cronologică și transmitem agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, pentru ca turiștii să fie informați din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunțăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agenție intermediară să cunoască exact situația’, a explicat patronul agenției de turism.

De asemenea, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat că monitorizează situația de la Cocktail Holidays, fiind în permanent contact cu reprezentanții agenției de turism.

‘Reprezentanții Direcției Control din cadrul MEDAT și cei ai agenției Cocktail Holidays poartă discuții referitor la situația semnalată de agențiile de turism partenere ale acesteia, fiind solicitate informații privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare’, precizează ministerul, ca reacție la solicitările mass-media.

Conform MEDAT, niciun român aflat în străinătate în vacanță nu este afectat.

‘Până la această oră, au fost înregistrate două sesizări, ambele fiind deja soluționate. Cocktail Holidays verifică în ordine cronologică situația plecărilor și transmite agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, astfel încât turiștii să fie notificați în timp util. În paralel, agenția, împreună cu partenerii săi, caută soluții pentru a preveni sincope în derularea serviciilor contractate și pentru a preîntâmpina situații care să afecteze călătorii’, arată autoritatea pentru turism.

Potrivit declarațiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două polițe de asigurare valabile. Totodată, agenția de turism va transmite către minister concluziile analizei interne.