Andronache (ANRE): Analizăm cu mare atenție ieșirea din perioada aceasta de semireglementare

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se va uita foarte atent la modul în care se realizează prețurile pentru consumatorul final, la ieșirea din această perioadă de semireglementare, pentru că vedem totuși niște diferențe destul de mari între anumiți furnizori, a declarat, luni, vicepreședintele instituției, Gabriel Andronache.

”În momentul de față, analizăm cu mare atenție această ieșire din perioada aceasta de semireglementare. Ne uităm foarte atent la modul în care se realizează prețurile pentru consumatorul final, nu contează că este casnic sau este industrial, pentru că vedem totuși niște diferențe destul de mari – nu vreau să dau nume – între prețurile la anumiți furnizori, în condițiile în care există niște reglementări date exact prin legislație, legislație primară, în sensul în care furnizorul are obligativitatea ca în momentul în care face oferta el deja să aibă achiziționată 50% din cantitatea de energie, ceea ce înseamnă cu mai mult de 3 sau 6 luni înainte. Deci, înseamnă că lucrurile ar trebui să fie un pic diferite și să ne uităm un la fiecare element de preț care duce la prețul final”, a transmis oficialul ANRE, la o conferință de specialitate.

Potrivit acestuia, pentru informarea consumatorilor, ANRE a demarat o campanie pe toate posturile de televiziune.

”Merg un pic mai departe și pentru a răspunde la ceea ce face ANRE și ceea ce ar trebui să facă ANRE poate să fie un pic mai vizibil. Noi am desfășurat o campanie de promovare, este atât pe zona radio, cât și pe zona TV, nu știu cât a apucat să fie transmisă. Lucrăm împreună cu Consiliul Național al Audiovizualului care ne-a aprobat ca să fie transmisă de toate posturile de televiziune – în mare am apucat și eu să văd pe câteva posturi de televiziune – modalitatea în care consumatorul poate în situația în care constată că are un preț mare la factură să intre pe posf.ro, platforma online de schimbare a furnizorului, care este o platformă administrată de ANRE, iar acest lucru se poate face în timp real”, a adăugat Gabriel Andronache.

Vicepreședintele ANRE Gabriel Andronache a participat, luni, la conferința ”Incertitudini și oportunități pentru investițiile în energie – prezent și viitor”, organizată de Focus Energetic la Palatul Parlamentului.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a lansat o campanie națională de informare publică, destinată consumatorilor de energie electrică, în contextul în care, la data de 1 iulie 2025, va înceta schema de plafonare-compensare aplicabilă prețurilor din sectorul energetic.

Campania are rolul de a sprijini consumatorii să ia decizii informate, să își exercite dreptul de a-și schimba furnizorul fără costuri suplimentare și să utilizeze în mod eficient instrumentele de comparare a ofertelor disponibile în piață, se arată într-un comunicat al ANRE, remis pe 11 iunie AGERPRES.

Potrivit sursei citate, campania se derulează în regim non-comercial și include difuzarea a două spoturi video și două spoturi radio.

”Materialele au fost concepute pentru a ajunge la publicuri variate – de la consumatorul activ din mediul urban, familiarizat cu piața concurențială, până la consumatorul vulnerabil sau ezitant, care are nevoie de informație clară și încredere în proces. Primul spot video are un ton informativ și liniștitor, cu accent pe siguranța procesului de alegere și pe dreptul legal de a schimba furnizorul. Al doilea spot este mai dinamic, adresându-se consumatorilor mai familiarizați cu piața și care caută control și predictibilitate. Ambele promovează comparatorul oficial de oferte ANRE și transmit mesajul esențial: ai dreptul să alegi, fără costuri, rapid și informat”, conform comunicatului.

Campania se desfășoară cu sprijinul CNA și în conformitate cu obligațiile legale ale ANRE prevăzute de Legea nr. 123/2012 privind energia electrică și gazele naturale. Astfel, în ședința publică din 3 iunie 2025, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat solicitarea ANRE privind campania de informare și a transmis o recomandare oficială către posturile de radio și televiziune, naționale, regionale și locale, de a sprijini difuzarea spoturilor audio-video pe o perioadă de 6 luni.