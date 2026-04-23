Dărăban (ACUE): Trebuie să vedem de la ANRE o reglementare mai flexibilă și mai aproape de vremurile în care trăim

Reglementarea joacă un rol vital în activitatea de distribuție și transport a energiei și trebuie să vedem din partea ANRE un cadru mai flexibil, mai acomodant, mai aproape de vremurile în care trăim, susține directoarea executivă a Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Daniela Dărăban.

‘Prosumatorii sunt nou-intrați în sectorul energetic și își au rolul lor foarte bine definit. Problema este când ne îndepărtăm de la scopul principal. Obiectivul principal este ca prosumatorul să producă energie pentru autoconsum, iar dacă depășim și intrăm în surplusul care face posibilă injecția în rețea, atunci trebuie să vorbim de toate problemele care vin cu această situație. Sunt niște prosumatori care au instalat mai multe panouri de consum propriu. Nu este o problemă nici asta, atâta timp cât operatorul de distribuție, adică reglementatorul, înțelege că aceste situații sunt noi. Operatorii de distribuție primesc roluri noi, iar investițiile pe care ți le permite cadrul de reglementare să le faci sunt acomodate nevoilor. Deci, nu este o problemă pe care o au operatorii de distribuție. Trebuie să spunem că este o problemă pe care o are sectorul energetic: modul în care obiectivele, nevoile pieței se regăsesc în reglementarea potrivită. Pentru că este o zonă în care reglementarea joacă un rol vital în activitatea de distribuție și transport. Atâta timp cât reglementarea ține cont de modul în care se mișcă piața și vrea să fie reactivă, trebuie să o facă. Cu cât amâni mai mult, cu atât problemele cresc, dacă vrea să fie proactivă, poate să se uite la reglementările europene, la ce se întâmplă în alte state și să-și acomodeze la fel cadrul de reglementare’, a explicat Dărăban, miercuri, în cadrul celei de-a cincea ediții a Solar Energy Bucharest Summit.

Aceasta a menționat, totodată, că, la momentul actual, distribuitorii nu sunt în conflict cu prosumatorii, dar trebuie să se realizeze o integrare optimă a surplusului de energie care să nu afecteze siguranța rețelei.

‘Nu aș spune că distribuitorii sunt într-un conflict cu prosumatorii. Cred că situația actuală trebuie analizată și trebuie reglementată în așa fel încât rolul prosumatorului și integrarea optimă a surplusului pe care ei îl aduc în sistem să se poată face în condiții în care să nu afecteze siguranța rețelei, să nu creeze o problemă pentru restul consumatorilor. Cred că soluții există. Nu le vom rezolva, în schimb, dacă ne ascundem de problemă și vom încerca să vedem în partea de reglementare, care este mai vocală. Cred că soluția vine dintr-o abordare coerentă, din recunoașterea problemelor, din cifre, date, valori și, bineînțeles, din soluții tehnice corecte. Trebuie să vedem de la ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, n.r.) o reglementare mai flexibilă, mai acomodantă, mai aproape de vremurile în care trăim și pe care urmează să le construim astăzi pentru mâine. Trebuie să vedem un cadru de reglementare un pic mai modern’, a afirmat șefa ACUE.

