O sumă de 19 milioane de lei, care a fost salvată din fonduri europene, va fi folosită pentru o campanie națională dedicată reducerii risipei alimentare, a plasticului de unică folosință și încurajării reutilizării și reparării echipamentelor electrice, a anunțat, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

‘Lansăm una dintre cele mai ambițioase campanii de informare și educare privind gestionarea deșeurilor în România. Am reușit să salvăm 19 milioane de lei din fonduri europene, bani care vor fi folosiți pentru o campanie națională dedicată reducerii risipei alimentare, reducerii plasticului de unică folosință și încurajării reutilizării și reparării echipamentelor electrice. Ne dorim o campanie creativă, inovativă și cu impact real, care să ajungă la oameni și să îi transforme în parteneri activi pentru o țară mai curată și mai sănătoasă’, a scris ministra pe pagina sa de Facebook.

Ea a subliniat că achiziția a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar operatorii pot depune ofertele până pe 23 iunie 2026, la ora 15:00.

‘Vrem soluții serioase, idei bune și o campanie care să schimbe, concret, felul în care vorbim și acționăm atunci când vine vorba despre deșeuri’, a punctat Diana Buzoianu.