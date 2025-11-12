Angajatorii din România au disponibile 32.392 de locuri de muncă; 335 de posturi vacante prin Eures

Angajatorii din România oferă, la nivel național, 32.392 de locuri de muncă, în timp ce operatorii economici din Spațiul Economic European (SEE) au disponibile 225 de posturi vacante pentru lucrătorii români prin intermediul rețelei Eures, arată datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), publicate miercuri.

Potrivit sursei citate, în țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.164); curier (1.940); lucrător comercial (1.700); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.678); agent de securitate (1.328); manipulant mărfuri (1.314).

Totodată, din totalul de 32.392 de posturi vacante, 2.287 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.518 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 6.763 pentru persoanele cu studii profesionale și 16.824 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.

În același timp, prin Eures România sunt disponibile 335 de locuri de muncă la angajatorii din SEE, după cum urmează: Spania – 210 de posturi (pentru: lucrător în agricultură; operator depozit; operator motostivuitor; supervizor de linie), Norvegia – 50 de posturi (muncitor în producție – industria piscicolă), Irlanda – 22 de posturi (lucrător în construcții de drumuri; excavatorist; îngrijitor persoane; îngrijitor persoane), Italia – 15 posturi (șofer autobuz), Germania – 11 posturi (fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne), Austria – 7 posturi (operator robot – placare cu laser; strungar universal; tehnician mecanic; tehnician electrician; operator CNC), Croația – 6 posturi (tractorist – operator tractor în pădure; tăietor de lemne), Finlanda – 6 posturi (montator de țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG), Slovenia – 4 posturi (finisor fațade exterioare clădiri) și Suedia – 4 posturi (electrician; mecanic).

ANOFM precizează că persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în străinătate pot consulta ofertele pe pagina de Internet a instituției, iar cei interesați de un post vacant la nivel național se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință.