Angajatorii din România oferă peste 32.300 de locuri de muncă

Agenții economici din România oferă 32.361 de locuri de muncă, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European (SEE) pun la dispoziție 255 de posturi, prin rețeaua Eures, arată datele centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, la nivel național, din 32.361 de locuri vacante, cele mai multe sunt pentru: muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.054); conducător auto transport rutier (1.963); agent de securitate (1.390); manipulant mărfuri (1.277); curier (1.272); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.151); lucrător comercial (999); lucrător bucătărie (spălător vase mari) (748); ajutor bucătar (717); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (601).

De asemenea, din total, 2.281 de posturi sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; analist în diferite domenii de activitate; contabil etc.), 5.455 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; casier; agent de vânzări; lucrător gestionar etc), 6.705 pentru persoanele cu studii profesionale (electrician; sudor; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; fierar betonist; ajutor bucătar; agent de securitate etc.), iar restul de 17.920 locuri de muncă pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; curier; lucrător în bucătărie (spălător vase mari); muncitor necalificat în agricultură; operator la mașini-unelte semiautomate și automate etc).

În același timp, la nivel european, angajatorii au vacantat 255 de locuri de muncă, după cum urmează: o sută în Norvegia (pentru: îngrijitor animale; asistent manager fermă-hotel; mecanic auto; chef; zugrav; montator pardoseli; electrician; zugrav; muncitor în producție – industria piscicolă), 67 în Italia (pentru: șofer autobuz; lucrător în gospodărie; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță), 54 în Germania (pentru: zugrav-tencuitor; lucrător în producție-procesare produse din carne (f/b); lucrător în fermă; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor), 20 în Danemarca (pentru tehnician de automatizări – ucenic) și zece în Malta (pentru: inginer proiect ELV; tehnician instalații și întreținere; medic veterinar; Senior Dezvoltator software – BAS, Business Administration Systems).

Totodată, câte un post liber este oferit în Franța (medic chirurgie dentară), Slovenia (dentist), Austria (mecanic auto) și Irlanda (îngrijitor persoane).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spațiul Economic European pot consulta ofertele pe site-ul ANOFM, iar cei care sunt în căutarea unui post în România trebuie să se adreseze agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință ale căror date de contact se află tot pe pagina de Internet a instituției.