Anghel (ANPC): Atenție la magazinele din afara UE. Capacitatea autorităților de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată

Autoritățile au capacități limitate de intervenție în cazul magazinelor din afara Uniunii Europene (UE) administrate de către operatori fără personalitate juridică în spațiul comunitar, avertizează directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, într-o postare pe Facebook.

Acesta vine cu o serie de recomandări pentru consumatori, odată cu începutul perioadei reducerilor de iarnă.

‘Atenție la magazinele din afara UE. Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționați produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităților de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată!’, a scris, duminică, Paul Anghel, pe rețeaua de socializare.

Consumatorii sunt sfătuiți ca înainte de a achiziționa un produs să compare prețurile, folosind comparatoare online, să citească atent descrierea produsului, să verifice stocul, TVA și costul livrării. ‘Asigură-te că prețul redus din coș este cel afișat inițial’, a transmis Anghel în postarea sa.

În ceea ce privește siguranța cumpărăturilor online, directorul general al ANPC recomandă verificarea site-ului dacă folosește ‘https’ și simbolul de securitate, păstrarea confidențialității PIN-ului și a datelor bancare, contactarea comerciantului în cazul unor nelămuriri, citirea recenziilor reale și verificarea magazinului dacă afișează clar datele firmei, prețul final, condițiile de livrare și dreptul de retur.

Anghel a mai transmis consumatorilor să fie atenți dacă reducerile sunt reale. ‘Prețul redus mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile, reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou/procent), iar pentru livrare și retur respectă termenele legale: maximum 30 de zile, 14 zile pentru retur online (fără explicații), ia banii se rambursează în maxim 14 zile’, se menționează în postare.

De asemenea, în cazul garanției legale, aceasta este de minimum doi ani, se aplică și la produse reduse, cu dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare, iar responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul.

În cazul în care consumatorii întâmpină probleme, directorul general al ANPC recomandă contactarea Centrului European al Consumatorilor Romania – ECC Romania pentru un comerciant din UE sau ANPC pentru un comerciant din România.