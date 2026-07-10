ANPC a aplicat amenzi de peste 3,7 milioane de lei și a oprit activitatea a 20 de operatori economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 1.300 de operatori economici în cursul acestei săptămâni, a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 20 de operatori economici.

Potrivit unui comunicat al ANPC, în perioada 6 – 10 iulie 2026, instituția a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.300 de operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică și de agrement.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 746 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 3,7 milioane de lei, și 564 de avertismente.

Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 220.000 de lei, și temporar produse de peste 108.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 20 de operatori economici.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei.

Principalele neconformități constatate de inspectorii pentru protecția consumatorilor au fost: depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare și băuturilor alcoolice în condiții de expunere directă la razele solare și la temperatura mediului ambiant; nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele perisabile (carne, produse din carne, ciorbe, sosuri, pește); produse de origine animală (carne) cu depuneri de mucegai; produse de origine animală (carne, produse din carne, lapte, derivate din lapte) cu data limită de consum depășită; pește cu modificări organoleptice evidente ale aspectului, texturii și mirosului.

Inspectorii ANPC au mai identificat: utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu coaja spartă și depuneri aderente de impurități; întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar; comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare; prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate; produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire și strivire; comercializarea plantelor aflate într-o stare avansată de ofilire.

Alte neconformități au fost: utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și urme de arsură; folosirea unor echipamente cu grad avansat de uzură, incompatibile cu cerințele de siguranță; întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate și echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente); neafișarea sau afișarea incompletă a informațiilor privind vârsta și înălțimea minimă și/sau maximă admisă pentru accesul la anumite activități de agrement.