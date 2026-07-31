Stellantis revine pe profit în trimestrul al doilea, susţinut de cererea din America de Nord

Grupul auto Stellantis a revenit pe profit în trimestrul al doilea al anului, pe fondul creşterii cererii în America de Nord şi al primelor rezultate ale planului de redresare implementat de directorul general Antonio Filosa, transmite CNBC.

Compania, care deţine mărci precum Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler şi Peugeot, a raportat un profit net de 293 de milioane de euro în perioada aprilie-iunie, comparativ cu o pierdere de 1,87 miliarde de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Profitul operaţional ajustat a crescut de peste trei ori, până la 773 de milioane de euro, însă a rămas sub estimarea analiştilor, care anticipau 914 milioane de euro.

Tarifele vamale continuă să afecteze profitabilitatea

În pofida revenirii pe profit, acţiunile Stellantis au scăzut puternic după publicarea rezultatelor, investitorii fiind dezamăgiţi de ritmul lent al redresării din Statele Unite.

Antonio Filosa a declarat că producţia noului Jeep Cherokee, fabricat în Mexic, este în creştere, însă compania limitează intenţionat anumite versiuni ale modelului din cauza tarifelor vamale americane, care ar urma să genereze costuri suplimentare de cel puţin un miliard de euro în acest an.

„Încercăm să găsim un echilibru între volumele de vânzări şi profitabilitate”, a afirmat directorul general.

Investitorii aşteaptă rezultate mai solide

Stellantis a raportat un flux de numerar liber industrial de un miliard de euro la sfârşitul lunii iunie, peste estimarea de 600 de milioane de euro a analiştilor Citi.

Cu toate acestea, marja profitului operaţional ajustat a rămas la doar 1,8%, nivel considerat în continuare foarte redus.

Analiştii Citi au apreciat că îmbunătăţirea fluxului de numerar este un semnal pozitiv, însă au avertizat că investitorii vor aştepta dovezi suplimentare privind redresarea performanţei operaţionale înainte de a deveni mai optimişti în privinţa companiei.