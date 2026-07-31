Retailerul canadian Couche-Tard va achiziţiona compania poloneză Zabka pentru 8,7 miliarde de dolari, în cea mai mare tranzacţie din istoria sa. Zabka deţine în România reţeaua de magazine Froo

Retailerul canadian Alimentation Couche-Tard a anunţat vineri că intenţionează să achiziţioneze compania poloneză Zabka pentru suma de 8,7 miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai mare achiziţie din istoria sa şi marcând extinderea prezenţei sale în Europa Centrală şi de Est, după ce anul trecut a renunţat să preia compania japoneză Seven & I pentru suma de 46 de miliarde de dolari, relatează Reuters.

Couche-Tard a declarat că a obţinut angajamente din partea acţionarilor, printre care CVC Capital şi Partners Group, de a-şi vinde acţiunile, asigurându-şi astfel sprijinul investitorilor care reprezintă 57% din capitalul social al Zabka.

Compania a lansat o ofertă publică voluntară de preluare la un preţ de 32 de zloţi pe acţiune, reprezentând o primă de aproximativ 9,4% faţă de valoarea de închidere a acţiunilor Zabka din şedinţa precedentă, evaluând operatorul polonez de magazine de proximitate la circa 32,6 miliarde de zloţi (8,72 miliarde de dolari).

Într-un comunicat comun, Couche-Tard a afirmat că achiziţia îi va oferi o platformă semnificativă în Europa Centrală şi de Est şi a estimat că va genera beneficii anuale de aproximativ 250 de milioane de dolari în termen de trei ani.

Se preconizează că tranzacţia se va finaliza până în decembrie 2026.

Couche-Tard a declarat că va încerca să retragă Zabka de la cotaţia bursieră dacă va achiziţiona cel puţin 95% din acţiunile companiei.

Achiziţia vine după eşecul încercării Couche-Tard de a prelua Seven & I, proprietarul lanţului 7-Eleven, pe care retailerul canadian a abandonat-o anul trecut, după ce a afirmat că grupul japonez nu a reuşit să se implice în mod constructiv în legătură cu o propunere de preluare.

Seven & I a explorat, de asemenea, posibilitatea achiziţionării unei participaţii în Zabka la începutul acestei luni, dar, în cele din urmă, nu a reuşit să ajungă la un acord privind condiţiile, conform unor informaţii anterioare.

Zabka operează aproximativ 13.000 de magazine în Polonia şi România, în România sub marca Froo.