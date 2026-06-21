ANPC a aplicat sancțiuni de peste 4,4 milioane lei, la nivel național, în perioada 15 – 19 iunie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la peste 1.500 de operatori economici, la nivel național, în perioada 15 – 19 iunie, iar în urma neregulilor constatate a aplicat amenzi în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

‘În perioada 15 – 19 iunie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1.500 de operatori economici, în vederea verificării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor’, se arată într-un comunicat al ANPC.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri: 990 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 4,4 milioane de lei, 749 de avertismente, valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 230.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (pește, derivate din pește, sosuri și prăjituri), pește proaspăt prezentând modificări organoleptice (culoare și textură), comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare și caracterizare, prcum prezența acumulărilor de gheață în ambalaje, cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului.

Comisarii ANPC au mai identificat produse de brutărie cu depuneri de mucegai, produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai, întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități, paviment cu depuneri grosiere de impurități, reziduuri alimentare și lichide și utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.