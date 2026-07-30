APCE face apel la prosumatorii cu sisteme de stocare să sprijine voluntar, seara, Sistemul Energetic Național

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) face apel la prosumatorii cu sisteme de stocare să sprijine voluntar Sistemul Energetic Național în intervalul critic de seară.

Într-un comunicat remis joi AGERPRES, APCE solicită prosumatorilor care dețin sisteme de stocare și au posibilitatea tehnică să injecteze energie din baterii în rețeaua națională în intervalul 20:00 – 23:00, perioadă în care Sistemul Energetic Național se confruntă cu un deficit important de producție, ca urmare a opririi simultane a ambelor reactoare nucleare de la Cernavodă.

APCE îi încurajează pe prosumatorii ce dispun de capacitate suficientă de stocare și care își pot configura invertoarele pentru injectarea energiei în rețea, fără a-și afecta propriul confort sau siguranța alimentării, să contribuie voluntar la acoperirea consumului din orele de vârf.

‘În ultimii ani, prosumatorii au demonstrat că reprezintă un element esențial al sistemului energetic românesc. Într-un moment în care fiecare kilowatt disponibil contează, energia stocată în bateriile prosumatorilor poate contribui la reducerea presiunii asupra sistemului și la diminuarea necesarului de importuri de energie’, a declarat președintele APCE, Dan Pîrșan, citat în comunicat.

Asociația subliniază că acest apel nu reprezintă o obligație, ci un gest de responsabilitate și solidaritate energetică, adresat exclusiv celor care au posibilitatea tehnică și economică de a participa.

‘În această seară, România are nevoie de energia noastră. Nu pentru furnizori, nu pentru politicieni, ci pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național din care facem cu toții parte’, a mai spus Dan Pîrșan.

Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie miercuri seara, fie joi dimineața, în funcție de scăderea nivelului Dunării, a anunțat, miercuri, Nuclearelectrica.

Potrivit sursei citate, astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită în stare sigură, începând de marți.