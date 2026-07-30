Bolojan: Evaluările agențiilor de rating – influențate de instabilitatea politică. Am ajuns aici din vina acțiunilor PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că evaluările agențiilor de rating pentru România sunt influențate de condițiile de instabilitate politică și de declarațiile că tot ce s-a făcut a fost greșit și pot duce la o ‘perspectivă îngrijorătoare’, el susținând că s-a ajuns aici nu din vina sa, ci ‘din acțiunile pe care le-a întreprins PSD în ultima perioadă’.

‘În formarea unei agenții, vizavi de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să îți pui problema cum vei fi evaluată. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte: țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe, nu știu, 2027-2028. Or, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă, ne-am luat niște angajamente față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri că vom face anumite corecții de deficite, pe care le-am făcut până acum și le-am respectat. Din primăvară am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului, ca urmare a scandalului pe care l-a generat Partidul Social Democrat, amânările pe care au fost. Am avut căderea guvernului, o acțiune care am spus-o și atunci, o spun și acum, a fost iresponsabilă’, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat dacă are emoții în privința raportului agenției Fitch care va fi dat vineri.

El a adăugat că există și o retorică publică, care critică faptul că reformele nu înseamnă reduceri de personal, reduceri de cheltuieli, ca și cum s-ar putea corecta niște dezechilibre enorme fără niciun cost social.

Întrebat dacă România va fi retrogradată, Bolojan a menționat: ‘Nu am spus acest lucru, spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vizavi de ce se va întâmpla’.

‘Dar hai să vedem. În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă’, a adăugat premierul interimar.