Bolojan: Un guvern de armistițiu, un guvern pe tranziție, dacă nu se găsește o formulă, poate fi gândit

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că un guvern de armistițiu, așa cum a propus Kelemen Hunor, ar putea fi gândit dacă nu se găsește altă formulă, dar nu mai are încredere în PSD, ‘care a distrus coaliția de guvernare’.

‘Un guvern de armistițiu, un guvern pe tranziție, dacă nu se găsește o formulă, poate fi gândit. Am discutat despre acest lucru acum ceva timp. Dar am văzut în aceste luni ce s-a întâmplat. Un astfel de guvern poate să fie format dintr-o zonă tehnică, dar care are susținere în Parlament, sau un guvern de tip politic. Dar când ai fost în coaliție cu un partid care nu și-a respectat înțelegerile, când ai fost într-o coaliție cu un partid cu care ai avut un plan de guvernare pe care ai încercat să-l pui în practică, pe care nu l-a respectat, care a creat în permanență probleme, care atunci când trebuie să faci reforme, să corectezi lucruri, nu le-a susținut… Gândiți-vă că noi am dat legea reformei în administrație și din primăvară, de când a căzut guvernul, ar fi trebuit să avem reducerea de 10% a personalului în ministere. S-a amânat. Ar trebui să avem măsurile în sănătate pentru a reașeza lucrurile în așa fel încât să ducem banii, câți avem, în mod eficient. Ar fi trebuit să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde pensionarea se poate face astăzi la 50 de ani. Toate aceste măsuri ar fi redus niște cheltuieli și ar fi dat o perspectivă’, a spus Bolojan la Digi 24.

El a adăugat că în momentul în care este atacată o hotărâre de guvern care reglementează punerea în practică a unei legi pe care a făcut-o ministrul Muncii de la PSD, în care sunt sprijiniți să se angajeze tinerii care n-au locuri de muncă, ‘înseamnă că nu afectezi acest guvern, ci afectezi acei tineri’.

‘Deci când ai astfel de atitudini care arată că ești în stare să faci rău pur și simplu țării numai ca să-ți atingi obiectivele politice, care sunt garanțiile să te mai asociezi cu un astfel de partid?’, a menționat acesta.

Bolojan a fost întrebat, de asemenea, de ce l-a abandonat președintele Nicușor Dan.

‘Eu nu văd problema în această perspectivă. Președintele are prerogativele lui pe care le exercită așa cum consideră de cuviință, iar guvernul și premierul are prerogativele pe care le exercită așa cum poate sau crede de cuviință. Noi am avut o coaliție pe care PSD a distrus-o, care, cu bune, cu rele, a reușit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut, dar au generat o criză care ne-a dus în această situație. Sigur, era bine, cred, dacă președintele, înainte de moțiune, de a se face criza, ar fi făcut apelurile la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Dar dânsul a luat aceste decizii’, a afirmat premierul interimar.