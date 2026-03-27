Apple extinde programul de producţie din SUA cu patru noi parteneri

Apple a anunţat joi o extindere importantă a programului său American Manufacturing Program, adăugând patru noi parteneri, Bosch, Cirrus Logic, TDK şi Qnity Electronics, în lanţul său de aprovizionare din Statele Unite, transmite CNBC.

Companiile vor produce în SUA materiale şi componente esenţiale pentru produsele Apple vândute la nivel global, iar compania intenţionează să investească 400 de milioane de dolari în aceste programe până în 2030.

Directorul general Tim Cook a prezentat această decizie drept un pariu pe inovaţia americană, afirmând că parteneriatele reprezintă ”un nou exemplu puternic a ceea ce este posibil atunci când investim” în producţia din Statele Unite.

Potrivit companiei, noile parteneriate vor crea locuri de muncă şi vor consolida capacităţile industriale ale SUA.

Extinderea accelerează American Manufacturing Program (AMP), aflat în centrul angajamentului Apple de a investi 600 de miliarde de dolari în producţie şi inovaţie în Statele Unite pe parcursul a patru ani.

Apple a lansat AMP în august 2025, odată cu anunţarea unei creşteri de 100 de miliarde de dolari a investiţiilor, Tim Cook participând la eveniment la Casa Albă alături de preşedintele Donald Trump.

Operaţiunile Apple din SUA susţin în prezent peste 450.000 de locuri de muncă în toate cele 50 de state, iar compania intenţionează să angajeze direct încă 20.000 de persoane în cercetare şi dezvoltare, inginerie de cipuri, inteligenţă artificială şi dezvoltare software.

Printre noii parteneri, TDK — furnizor al Apple de peste 30 de ani — va produce pentru prima dată senzori în Statele Unite. Aceştia includ tehnologii utilizate pentru stabilizarea camerei iPhone şi vor fi integraţi în dispozitive vândute la nivel global, crescând volumul de cipuri pe care Apple îl achiziţionează din lanţurile de aprovizionare americane.

Bosch va produce circuite integrate pentru hardware de detecţie la fabrica Taiwan Semiconductor Manufacturing din Camas, statul Washington, cipuri esenţiale pentru funcţii precum detectarea accidentelor şi monitorizarea activităţilor în produsele Apple.

Cirrus Logic va colabora cu GlobalFoundries la fabrica din Malta, statul New York, pentru dezvoltarea de semiconductori cu semnal mixt, inclusiv cipuri avansate utilizate în sistemele Face ID. Qnity Electronics şi HD MicroSystems vor furniza materiale şi tehnologii pentru producţia de semiconductori şi pentru sisteme de calcul de înaltă performanţă.

Facilitatea TSMC din Arizona şi GlobalFoundries sunt, de asemenea, implicate ca unităţi de producţie pentru cipurile destinate Apple.

De la lansarea AMP, Apple a depăşit deja obiectivul iniţial şi a achiziţionat peste 20 de miliarde de cipuri produse în SUA, provenite din 24 de fabrici din 12 state. În 2026, compania este pe cale să cumpere peste 100 de milioane de cipuri avansate de la fabrica TSMC din Arizona, o creştere semnificativă faţă de 2025.

Printre alte proiecte, Amkor a început construcţia unei fabrici de ambalare a semiconductorilor de 7 miliarde de dolari în Peoria, Arizona, unde Apple va fi primul şi cel mai mare client, iar GlobalWafers a început producţia la o nouă fabrică de plăci de siliciu de 4 miliarde de dolari în Sherman, Texas. Fabrica Corning din Harrodsburg, Kentucky, este acum dedicată integral producţiei de sticlă protectoare pentru iPhone şi Apple Watch vândute la nivel global.

În februarie, Apple a anunţat că va începe producţia modelului Mac mini la fabrica sa din Houston, mai târziu în acest an, marcând prima dată când produsul va fi fabricat în Statele Unite. Campusul din Houston, care produce deja servere pentru inteligenţă artificială înainte de termenul planificat, îşi va dubla suprafaţa odată cu extinderea.

Partenerii iniţiali ai programului AMP — Amkor, Applied Materials, Broadcom, Coherent, Corning, GlobalFoundries, GlobalWafers America, MP Materials, Samsung şi Texas Instruments — au raportat deja progrese în extinderea producţiei avansate pe teritoriul SUA.

Decizia Apple evidenţiază eforturile mai ample ale companiei de a-şi consolida lanţul de aprovizionare din Statele Unite, într-un moment în care autorităţile de la Washington şi industria tehnologică acordă o importanţă tot mai mare producţiei interne şi reducerii dependenţei de producţia din străinătate.

Apple a suportat costuri de aproximativ 3,3 miliarde de dolari generate de tarifele comerciale, de la intrarea în vigoare a politicilor comerciale ale administraţiei Trump, Tim Cook preferând să absoarbă aceste costuri în loc să majoreze preţurile pentru consumatori.

Luna trecută, Curtea Supremă a SUA a anulat o parte importantă a politicii tarifare a lui Donald Trump, o decizie care ar putea schimba perspectivele privind costurile Apple, deşi compania nu a precizat dacă va încerca să recupereze sumele deja plătite.