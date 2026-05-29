UE trebuie să dezvolte o strategie economică multianuală pentru a face față concurenței Chinei

Franța și Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o ”capacitate de planificare strategică multianuală” pentru a face față concurenței Chinei, care este angajată într-o ”cucerire industrială globală” cu noul său plan cincinal, susține o notă publicată joi de Înaltul Comisariat pentru Strategie și Planificare (HCSP), relatează AFP.

”În fața unei Chine capabile de planificare pe termen lung, Franța și Uniunea Europeană trebuie să recâștige o capacitate de planificare strategică multianuală și o prioritizare clară a obiectivelor lor”, subliniază nota, co-elaborată de Centrul pentru Studii Prospective și Informații Internaționale (CEPII).

China a dezvăluit în martie al cincisprezecelea plan cincinal, care stabilește prioritățile naționale până în 2030.

Descris de HCSP și CEPII drept o ”adevărată foaie de parcurs pentru cucerirea industrială globală”, acest document pune accentul pe stimularea consumului, dezvoltarea tehnologică în sectoare precum inteligența artificială (AI) și industriile avansate, precum și pe securitatea energiei și a resurselor pentru a consolida autonomia sa strategică, în special în raport cu Statele Unite și Europa.

Planul își propune, de asemenea, dublarea PIB-ului pe cap de locuitor până în 2035 în raport cu 2020, reducerea ratei șomajului sub 5,5% și accelerarea tranziției ecologice.

”Prin stabilirea unui cadru pe cinci ani, legat de obiective pe termen lung, guvernul chinez reduce incertitudinea, facilitează investițiile productive și permite acumularea coerentă a eforturilor publice și private”, explică raportul.

În ciuda ”slăbiciunilor reale” ale Chinei, cum ar fi consumul intern slab, o criză imobiliară sau o creștere bruscă a datoriei, UE riscă să suporte greul acestei strategii: ”fără o reechilibrare mai clară în favoarea cererii interne, consolidarea ofertei productive (în China – n.r.) va continua să alimenteze excedentele externe chineze”.

Pe lângă importul mai multor produse chinezești, Europa ar putea ”pierde cotă de piață în propriile granițe, să fie exclusă de pe piețele terțe și să vadă mai multe sectoare promițătoare structurate în jurul standardelor stabilite în alte părți. În cele din urmă, inima industriei europene este cea amenințată în mod direct”, avertizează raportul.

Acesta recomandă ca Franța și UE ”să revină la o logică autentică de plan cincinal: un set de priorități clare, resurse identificate, un calendar stabil și o evaluare regulată”. Acesta este un subiect de dezbatere, de exemplu, la începutul fiecărui mandat prezidențial în Franța, unde un nou președinte îi va succeda lui Emmanuel Macron în 2027.

Vineri, vicepreședintele Comisiei Europene, Stephane Sejourne, a cerut UE să își reechilibreze relația cu China pentru a reduce deficitul comercial astronomic de peste 360 de miliarde de euro și pentru a-și diversifica aprovizionarea.