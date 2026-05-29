Creșterea economiei SUA în primul trimestru a fost revizuită în jos, la 1,6%

Creșterea economiei SUA în primul trimestru din 2026 nu a fost atât de solidă cum s-a crezut inițial, iar avântul este pe cale să încetinească în acest trimestru, după ce războiul din Iran a dus la majorarea prețului benzinei și a afectat bugetele gospodăriilor, transmite Reuters.

Prima economie a lumii a înregistrat o creștere anuală de 1,6% în primele trei luni din acest an, arată datele revizuite publicat joi de Departamentul Comerțului din SUA, față de o expansiune de 2% anunțată inițial în aprilie. Revizuirea vine pe fondul reducerii investițiilor în stocuri și a cheltuielilor de consum.

În trimestrul patru din 2025 s-a înregistrat un avans de doar 0,5%, pe fondul perturbărilor provocat de paralizia bugetară și a moderării cheltuielilor de consum. Analiștii se așteaptă ca reducerile fiscale și investițiile în AI (inteligența artificială) să sprijine activitatea economică anul acesta.

Economiștii se așteptau la un avans anual de 2% al PIB-ului SUA în primul trimestru din 2026.

Cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut cu 1,4% în primele trei luni din acest an, față de un nivel de 1,6% raportat inițial, și după un avans de 1,9% la finalul anului trecut. De asemenea, investițiile în echipamente au crescut cu 17,2%.

Economiștii se așteaptă ca războiul din Iran să afecteze evoluția PIB-ului SUA în trimestrul doi din 2026.

Ritmul de creștere al economiei sprijină probabil așteptările piețelor financiar că Rezerva Federală a SUA (Fed) va menține dobânda de referință la un interval cuprins între 3,50% și 3,75% posibil și în 2027, atât timp cât nu se va înregistra o deteriorare a pieței muncii.