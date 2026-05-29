SUA: Inflația a înregistrat în aprilie cel mai rapid ritm de creștere din ultimii trei ani

Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală americană a accelerat în aprilie, cel mai recent indiciu că prețurile rămân la un nivel ridicat, resimțindu-se efectele războiului din Iran, în timp ce cheltuielile consumatorilor americani au crescut moderat, transmit AP și Reuters.

Departamentul Comerțului a informat joi că indicele PCE (personal consumption expenditures) a înregistrat o creștere de 3,8% în ritm anual în aprilie, în linie cu așteptările analiștilor, și după un avans de 2,8% luna precedentă. Este cel mai rapid ritm de creștere începând din mai 2023 și mult peste ținta Rezervei Federale a SUA (Fed) de 2%.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 3,3% în aprilie, după un avans de 3,2% luna precedentă. Este cel mai rapid ritm de creștere începând din noiembrie 2023.

De la o lună la alta, prețurile au crescut cu 0,4% în aprilie, după un avans de 0,7% luna precedentă. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,2% în aprilie, după un avans de 0,3% luna precedentă.

Conflictul a perturbat transportul prin Strâmtoarea Ormuz, majorând prețurile la energiei și perturbând lanțurile globale de aprovizionare și provocând un deficit de mărfuri, inclusiv îngrășăminte, aluminiu și produse de consum.

Majorarea prețurilor afectează cheltuielile americanilor. În aprilie, cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru două treimi din activitatea economică a SUA, au crescut cu doar 0,5% după un avans de 1% luna precedentă.

Datele sporesc așteptările că Rezerva Federală a SUA (Fed) nu va decide reducerea dobânzii de referință pe parcursul anului viitor.