Conducerea Wizz Air: Nu există probleme de aprovizionare cu combustibil

Compania aeriană low-cost Wizz Air precizează că nu înregistrează probleme structurale de aprovizionare cu combustibil în reţeaua sa din Europa, având asigurat aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară, la un preţ de aproximativ 720 USD pe tonă metrică.

Orice perturbări recente apărute pe aeroporturile europene au fost cazuri izolate, de scurtă durată (rezolvate în cursul aceleiaşi zile) şi nu au afectat operaţiunile companiei, nefiind înregistrate anulări sau întârzieri ale zborurilor programate, precizează oficialii companiei într-un material transmis News.ro.

Explicaţiile conducerii Wizz Air vin în contextul dezbaterilor recente din spaţiul public privind aprovizionarea cu combustibil în industria aviatică.

„Wizz Air respinge ferm toate afirmaţiile conform cărora compania ar fi extrem de expusă la volatilitatea preţurilor la combustibil”, se precizează în document.

Pe lângă necesarul de combustibil asigurat la acest moment, compania beneficiază de o eficienţă superioară a consumului de combustibil, având în vedere că modelele Airbus A321neo reprezintă 75% din flota actuală şi consumă cu 18% mai puţin carburant în comparaţie cu tehnologiile generaţiilor anterioare, precizează reprezentanţii Wizz Air.

Compania derulează un program de hedging pe o perioadă de 18 luni, „ceea ce oferă o vizibilitate excelentă asupra costurilor şi protecţie într-un mediu de piaţă volatil”.

„În plus, Wizz Air deţine una dintre cele mai eficiente structuri de costuri din întreaga industrie. Compania operează una dintre cele mai tinere flote din Europa, cu o vârstă medie a aeronavelor de 4,5 ani. Procentul de 75% din flotă format din aeronave moderne din familia A320neo asigură un consum de combustibil cu aproximativ 18% mai mic comparativ cu generaţiile anterioare şi cu alţi operatori care folosesc aeronave mai vechi şi mai puţin eficiente. Această eficienţă structurală reduce suplimentar expunerea companiei”, susţin oficialii companiei.

Aceştia au mai ţinut să precizeze că Wizz Air se află într-o poziţie solidă pentru a menţine stabilitatea operaţională pe parcursul verii, continuând să ofere tarife scăzute clienţilor şi să îşi urmeze planurile de expansiune în Europa.

Incertitudini pentru industria aviatică

Industria aviatică traversează o perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte disponibilitatea şi preţul combustibilului pentru aviaţie. Deşi Europa nu se confruntă cu o lipsă generalizată de combustibil la nivelul întregului continent, companiile aeriene, aeroporturile, rafinăriile şi furnizorii gestionează riscuri operaţionale şi logistice crescute. Acestea sunt generate de instabilitatea geopolitică, limitările de rafinare, blocajele logistice şi concurenţa globală acerbă pentru stocurile de combustibil pentru aeronave, se arată în document.

„Nu vorbim despre o „întrerupere generalizată a aprovizionării cu combustibil” la nivel european. Comisia Europeană a declarat în data de 8 mai 2026 că nu au fost raportate penurii de combustibil pentru aviaţie în UE, dar a avertizat că, dacă va continua conflictul din Orientul Mijlociu, deficitul ar putea afecta aviaţia, provocând întârzieri, anulări, timpi de călătorie mai mari şi preţuri mai mari. Riscul actual reprezintă o combinaţie de şocuri de preţ, presiune pe logistică şi, implicit, disponibilitate locală. Combustibilul poate fi disponibil în Europa, dar indisponibil pe un anumit aeroport dacă apar blocaje la nivel de depozitare, transport terestru, acces la conducte sau alocare din partea furnizorilor”, precizează reprezentanţii Wizz Air.

Preţuri, în creştere accelerată

Indicatorii de piaţă arată că preţul combustibilului convenţional pentru aviaţie a crescut de la aproximativ 750 USD pe tonă metrică la începutul lunii martie, până la aproximativ 1.800–2.000 USD pe tonă metrică în prezent.

Separat, IATA indică faptul că acest carburant reprezintă unul dintre cei mai ridicaţi şi mai volatili factori de cost din aviaţie, reprezentând în mod normal 25-30% din costurile operaţionale ale unei companii aeriene.

Factorul declanşator imediat al situaţiei actuale este reprezentat de perturbările geopolitice din Orientul Mijlociu, menţionează reprezentanţii Wizz Air.

Comisia Europeană a precizat că exporturile de energie prin rutele maritime din zona afectată au fost reduse drastic din cauza închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus la creşterea preţurilor la combustibil pentru toate mijloacele de transport, se arată în document.

„În ceea ce priveşte aviaţia, recomandările Comisiei sunt echilibrate în mod deliberat: instituţia menţionează că opţiunile de călătorie în UE rămân în mare parte neafectate şi că nu au fost raportate penurii de combustibil la nivelul Uniunii, dar recunoaşte totodată că un conflict prelungit ar putea duce la un deficit de carburant, întârzieri, anulări şi preţuri mai mari. O dezescaladare politică sau militară nu ar rezolva imediat problema fizică a aprovizionării”, susţin oficialii companiei aeriene.

Chiar dacă strâmtoarea s-ar redeschide imediat, ar putea dura aproximativ 40 de zile pentru ca lanţurile de aprovizionare să revină la normal, deoarece mărfurile trebuie încărcate, transportate pe mare, recepţionate şi testate calitativ înainte de a fi livrate la aeroporturi, potrivit estimărilor experţilor, după cum arată reprezentanţii Wizz Air.

