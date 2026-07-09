Apple pierde recursurile împotriva aplicării DMA App Store şi iOS de către UE

Apple a pierdut miercuri o serie de recursuri în justiţia europeană prin care cerea anularea unor decizii ale Comisiei Europene (CE) în baza unei legi emblematice în domeniul digital, relatează AFP.

Tribunalul Uniunii Europene (UE) a menţinut impunerea unui regim de reguli şi de controale consolidate impuse magazinului de aplicaţii al gigantului american al tehnologiei – App Store – şi sistemului de exploatare dedicat al iPhone – iOS -, în cadrul Regulamentului European al Datelor Digitale (DMA).

El a respins cererea grupului american.