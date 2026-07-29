Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți licențe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacități energetice, din care circa 177 MW reprezintă capacități de stocare a energiei electrice și aproximativ 149 MW reprezintă capacități de producere din surse regenerabile.

‘Într-un moment delicat pentru Sistemul Energetic Național, ANRE a aprobat astăzi licențe de exploatare comercială pentru peste 325 MW de noi capacități energetice. Din acestea: aproximativ 177 MW reprezintă capacități de stocare a energiei electrice; aproximativ 149 MW reprezintă capacități de producere din surse regenerabile. În același timp, în cadrul ANRE se află în diferite etape de analiză și finalizare a documentației proiecte care însumează aproximativ 1.600 MW. Toate au însă un element comun: nu dețin încă certificatul de racordare, document fără de care nu poate fi emisă licența de exploatare. De aceea, îmi exprim așteptarea ca operatorii de distribuție și Operatorul de Transport și de Sistem, după caz, să accelereze procesele care țin de responsabilitatea lor. România are nevoie ca aceste investiții să intre în exploatare cât mai rapid’, a anunțat președintele ANRE, George Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

La nivelul ANRE, sunt organizate în această perioadă două ședințe ale Comitetului de Reglementare în fiecare săptămână, pentru a reduce timpul necesar acordării licențelor pentru proiectele care au finalizat testele tehnice și sunt pregătite să livreze energie în Sistemul Energetic Național.

Următoarea ședință a Comitetului de Reglementare va avea loc joi, 30 iulie.

‘Investițiile nu produc energie cât timp rămân în dosare. Ele produc energie doar atunci când toate instituțiile implicate își fac partea de responsabilitate, iar proiectele ajung să fie puse în funcțiune’, a subliniat Niculescu.