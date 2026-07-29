ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală, de peste 2,1 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri între firme de 32 milioane de lei și taxe neachitate de 13 milioane de lei.

‘ANAF extinde investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între societăți depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate depășesc 13 milioane de lei. În continuarea verificărilor prezentate în comunicatul din 05.11.2025, prin care inspectorii ANAF Antifraudă au informat cu privire la identificarea unui mecanism de fraudă fiscală de peste 55 milioane de lei generată de un grup de societăți prin activităție ilicite realizate cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea, achitarea obligațiilor fiscale și obținerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală’, se menționează într-un comunicat al ANAF remis, miercuri, AGERPRES.

Astfel, noile verificări efectuate evidențiază amploarea mecanismului fraudulos, fiind identificat faptul că entități afiliate, aflate sub conducerea aceluiași reprezentant legal, au utilizat disponibilitățile bănești ale societăților pentru acordarea unor împrumuturi intercompanie în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, deși acestea înregistrau capitaluri proprii negative și obligații fiscale restante semnificative către bugetul general consolidat.

Potrivit sursei citate, deși entitățile verificate dispuneau de lichiditățile necesare achitării debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, operațiunile întrunind elementele unor transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică, prioritizând interesele personale.

Totodată, în ceea ce privește comportamentul fiscal al entităților verificate, inspectorii ANAF au constatat că nerespectarea obligațiilor de plată reprezenta un comportament sistematic, iar persoana care controla în fapt activitatea și fluxurile financiare ale grupului administra și alte societăți comerciale cu un comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

‘Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că, deși societățile au declarat obligațiile fiscale cu reținere la sursă reprezentând impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în cuantum de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență. Astfel, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului de societăți, obligațiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate’, se precizează în comunicat.

De asemenea, investigațiile au evidențiat existența unui circuit documentar fictiv, realizat prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea paravan de ‘bunuri consumabile’, mecanism utilizat pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, prejudiciul generat prin aceste operațiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei.

Concomitent, entitățile din grup au procedat și la emiterea de facturi de avans având ca obiect livrări viitoare de bunuri și echipamente, în absența unui fapt generator real. Întrucât transferul dreptului de proprietate și livrarea efectivă a acestora nu a fost realizată și nici justificată prin explicații sau documente, s-a constatat faptul că facturile emise nu reflectă operațiuni economice reale. Prin aceste operațiuni societățile au obținut deduceri nelegale de TVA în cuantum de peste 900.000 lei, subliniază sursa menționată.

Având în vedere aspectele constatate, inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală competente.

‘În prezenta cauză, ANAF – DGAF continuă investigațiile și verificările atât față de alte persoane juridice și persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă, cât și cu privire la activitățile economice desfășurate de acestea în alte domenii de activitate, în condițiile utilizării unui mod de operare fraudulos similar. Prin această acțiune, ANAF transmite un mesaj ferm că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligațiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conținut economic și diminuarea artificială a obligațiilor către bugetul de stat reprezintă priorități în activitatea de control. Investigațiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate’, transmit reprezentanții ANAF.