Fitch: Îngrijorările legate de cheltuielile masive AI și riscul unei corecții reprezintă riscuri globale majore de credit

Boom-ul din domeniul inteligenței artificiale (AI) și riscul unei corecții se evidențiază ca riscuri globale majore de credit, a avertizat agenția de evaluare financiară Fitch, sporind temerile că majorarea evaluării companiilor tehnologice și cheltuielile AI fără precedent ar putea face ca investițiile să depășească viitoarele randamente nesigure, transmite Reuters.

În raportul ‘Perspectivele globale de risc’ din trimestrul trei, Fitch vede contextul creditării dominat de două riscuri pe termen scurt: sporirea vulnerabilității către o corecție a pieței legată de AI și continuarea incertitudinilor legate de conflictul SUA – Iran.

Raportul agenției de evaluare financiară vine după avertismentele autorităților globale de reglementare că boom-ul AI devine din ce în ce mai interconectat de avansul economiei și de piețele de capital, în special în Statele Unite, sporind riscurile unor turbulențe pe piețele bursiere.

‘Investițiile AI au ajuns la un asemenea nivel încât expunerea economiei și a piețelor de capital la astfel de corecții este semnificativă’, avertizează Fitch. Este cel mai dur avertisment de până acum al unei agenții de evaluare financiară și vine după turbulențele de marți de pe piețele bursiere din Asia, în urma temerilor privind investițiile AI și dovezile concurenței în creștere din China.

Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle și SpaceX au emis împreună obligațiuni cu rating de credit ridicat, în valoare de 182 miliarde de dolari, în timp ce cheltuielile de capital ale Alphabet, Amazon, Meta și Microsoft sunt proiectate să crească anul acesta cu peste 75%, la 700 miliarde de dolari, conform Fitch.

Se estimează că boom-ul investițiilor IT a adăugat în mod direct 1,4 punct procentuale la creșterea PIB-ului SUA în primul trimestru din acest an, în timp ce majorarea prețului acțiunilor a ajutat la stimularea cheltuielilor gospodăriilor, prin efectul de bogăție.

Totuși, incertitudinile legate de viitoarele venituri din AI, procesul de reglementare, concurența și perturbările de pe piața muncii ar putea duce la corecții prelungite și semnificative pe piață, cu implicații extinse macroeconomice.

Un alt motiv de îngrijorare sunt riscurile geopolitice, în special escaladarea tensiunilor din Iran și o nouă închidere a Strâmtorii Ormuz.

Fitch se așteaptă la o încetinire a creșterii economiei mondiale la 2,4% în 2026 iar în SUA inflația ar urma să ajungă până la finalul anului la 3,7%, reflectând impactul prețurilor ridicate ale energiei.

Țările extrem de îndatorate, cu rating ‘junk’ (nerecomandat pentru investiții n.r.). vor fi în special vulnerabile, conform Fitch, majorarea prețurilor la alimente ar putea complica politica monetară, majora costurile cu subvențiile și pune presiune pe finanțele publice.