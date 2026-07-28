Mercedes anunță prima creștere din ultimii trei ani a profitului trimestrial la nivelul grupului

Producătorul auto german Mercedes-Benz a raportat marți o creștere a profitului trimestrial la nivelul grupului, pentru prima dată în ultimii trei ani, dar declinul sever al vânzărilor din China continuă să afecteze rezultatele diviziei sale auto, transmite DPA.

În trimestrul doi din 2026, profitul net al grupului a urcat în ritm anual cu 13,5%, de la 957 milioane de euro la aproximativ 1,09 miliarde de euro. Ultima dată când firma listată în indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a raportat o creștere anuală a profitului la nivelul grupului a fost în trimestrul doi din 2023.

Totuși, veniturile au scăzut cu 3,3%, la ușor peste 32 miliarde, în timp ce profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) a urcat cu 21,5%, la aproximativ 1,55 miliarde de euro.

Mercedes a anunțat că a continuat să-și îmbunătățească eficiența și productivitatea. Măsurile de reducere a costurilor au sprijinit rezultatele financiare în trimestrul doi din 2026. În plus, rezultatele diviziei de camionete și a celei de servicii financiar au compensat slăbiciunea diviziei sale auto.

”În pofida unui mediu dificil, am rămas în grafic în trimestrul doi din 2026, în timp ce înregistrăm progrese cu programul de lansare a produselor noastre. În continuare ne vom concentra pentru a aduce clienților noi modele, în timp ce îmbunătățim nivelul costurilor și productivitatea”, a afirmat directorul general al Mercedes, Ola Källenius.

Declinul sever din China a afectat din nou vânzările în trimestrul doi, când Mercedes a vândut aproximativ 512.000 mașini și camionete, o scădere de 6% față de perioada similară din 2025.

Slăbiciunea din China afectează rezultatele diviziei auto, unde profitul operațional a scăzut cu aproximativ 94%, de la 783 milioane de euro la doar 49 milioane de euro. Ca rezultat, Mercedes se așteaptă în acest an ca vânzările de mașini să fi ușor sub nivelul de anul trecut, după ce anterior previziona un nivel similar cu cel de anul trecut. De asemenea, veniturile grupului ar urma să se situeze ușor sub nivelul de anul trecut.

În primul semestru din acest an profitul net al grupului a scăzut în ritm anual cu 6,3%, la aproximativ 2,52 miliarde de euro, veniturile au înregistrat un declin de 4,1% iar EBIT de 3,1%.