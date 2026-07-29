Spania: Rata șomajului, la cel mai scăzut nivel din ultimii 18 ani

Rata șomajului în Spania a ajuns la cel mai scăzut nivel începând din primul trimestru din 2008, înainte ca bula imobiliară să ducă la o criză profundă în țară, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INE), transmite DPA.

În trimestrul doi din 2026, rata șomajului a scăzut la 9,87%, de la 10,83% în precedentele trei luni. Este cel mai redus nivel începând din primul trimestru din 2008, când rata șomajului se situa la 9,6%.

Numărul șomerilor în Spania a scăzut cu 213.300, la 2,49 milioane, în perioada aprilie-iunie 2026. Comparativ cu anul trecut, numărul șomerilor a scăzut cu 57.800.

Declinul a fost raportat în toate sectoarele, în trimestrul doi din 2026: pe segmentul serviciilor, numărul șomerilor a scăzut cu 170.300, în agricultură cu 22.400, în industrie cu 10.900 iar în construcții cu 5.400.

Numărul angajaților în perioada aprilie-iunie 2026 a crescut cu 486.000, la 22,78 milioane.

În mod obișnuit, rata șomajului scade în Spania în timpul verii, pe fondul boom-ului din turism.