Ford îmbunătățește previziunile privind profitul anual, după majorarea vânzărilor de SUV-uri

Ford a revizuit în creștere previziunile privind profitul anual, după ce vânzările solide de SUV-uri costisitoare din SUA au ajutat la compensarea veniturilor mai reduse și a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare care au afectat popularele sale camionete, transmit DPA și Reuters.

Producătorul auto american se așteaptă la un profit înainte de dobânzi și taxe (EBIT) de 10 – 11 miliarde de dolari, anul acesta, după ce anterior estima un nivel între 8,5 și 10,5 miliarde de dolari.

În trimestrul doi din 2026, veniturile au scăzut în ritm anual cu 4%, la 50,2 miliarde de dolari, după ce incendiul de la un furnizor de aluminiu a limitat producția celebrelor camionete Ford F-Series. Compania a compensat impactul cu vânzări solide ale SUV-urilor Bronco și Explorer.

Profitul a urcat cu aproape 20%, la 2,5 miliarde de dolari, iar cererea din SUA a compensat costurile cu taxele vamale. Anterior, compania estimase costuri nete de pe urma taxelor vamale de aproximativ un miliard de dolari pentru acest an.

În perioada aprilie – iunie din acest an, pierderile nete s-au situat la 1,3 miliarde de dolari, pe fondul costurilor înregistrate după dizolvarea societății mixte cu producătorul de baterii SK On.

La Bursa de la New York, marți, acțiunile Ford au urcat cu 1,9%, la 14,96 de dolari, iar după închiderea ședinței bursiere au crescut cu 5,4%. Anul acesta, titlurile au înregistrat un avans de 14%.

Vânzările Ford în SUA au scăzut cu 9,6%, în primul semestru din 2026. Deși vânzările de vehicule electrice (EV) Ford pe piața americană au înregistrat un declin de 57,4%, compania intenționează să demareze producția unei camionete electrice de 30.000 de dolari la fabrica sa din Kentucky, în 2027.

În trimestrul al doilea din anul curent, Ford a raportat pierderi de 919 milioane de dolari la Divizia EV și software, și se așteaptă pe ansamblul acestui an la pierderi de aproximativ patru miliarde de dolari.

Pe plan global, Ford se bazează mai mult pe parteneri, inclusiv producătorul auto francez Renault și Grupul chinez Geely, pentru a majora producția de EV.

Săptămâna trecută, Geely a anunțat că este de acord să preia o parte din fabrica Ford de lângă Valencia, Spania, pentru a construi autovehicule pe o linie de asamblare care nu este utilizată la capacitate optimă.

Conform acordului, Ford intenționează să continue producția hibridului plug-in Kuga și a noului SUV Bronco, în timp ce Geely vrea să producă două SUV-uri electrice începând din anul 2028.