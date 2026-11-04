Apple raportează rezultate trimestriale record, în urma majorării vânzărilor de iPhone-uri

Apple a anunțat luni că vânzările de iPhone-uri au crescut în ritm anual cu aproximativ 17% în trimestrul trei, la 57,58 miliarde de dolari, în timp ce analiștii se așteptau la un nivel de 56,54 miliarde de dolari, transmit DPA și Reuters.

Per ansamblu, veniturile trimestriale au urcat cu aproximativ 12%, la 114,5 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a înregistrat un avans de 12%, la 30,7 miliarde de dolari.

În septembrie, noul director general de la Apple, John Ternus, a preluat conducerea gigantului tehnologic american, punând capăt mandatului de 15 ani al lui Tim Cook, sub conducerea căruia valoarea companiei a crescut vertiginos până la 4.600 de miliarde de dolari datorită popularității iPhone-ului.

Schimbarea CEO-ului vine într-un moment crucial pentru Apple. Inteligența Artificială (AI) a declanșat cea mai mare revoluție din industrie de când Steve Jobs a lansat primul iPhone în 2007. Apple a avut un început dificil în domeniul AI, după ce a dat greș în eforturile sale de a oferi noi funcții bazate pe această tehnologie, așa cum a promis acum aproape doi ani. La începutul acestui an, Apple a dezvăluit noi progrese în sectorul AI, inclusiv actualizări ale asistentului său Siri, punând accentul pe confidențialitate și utilizarea zilnică, în timp ce producătorul de iPhone încearcă să recupereze decalajul cu rivalii.

Luni, Ternus a declarat că firma este mândră să raporteze veniturile trimestriale record, pe fondul majorării vânzărilor de iPhone-uri și a rezultatelor foarte bune înregistrate de diviziei de servicii.

Afacerea Apple din China a înregistrat creștere, dar sub așteptările analiștilor. După închiderea ședinței Bursei de la New York acțiunile Apple au scăzut cu aproximativ 1%.

Costurile cu cipurile de memorie continuă să crească, punând presiune pe marja de profit în trimestrul cheie din perioada sărbătorilor de iarnă, dar am luat măsuri pentru a fixa prețurile furnizorilor, a informat Apple.

Compania se așteaptă la o marjă brută de 45% – 46% în trimestrul care se încheie în decembrie, în scădere de la 47,9% în perioada iulie-septembrie 2026. În schimb, veniturile din servicii ar urma să crească cu 8% – 9%, în timp ce analiștii estimau un avans de 10,7%.