Apple va călca pe urmele Meta, Anthropic, OpenAI, Google şi ale altor companii de tehnologie, urmând să-şi construiască propriul agent de inteligenţă artificială, care să opereze autonom pe dispozitivele companiei.

Informaţia reiese dintr-un anunţ de angajare descoperit de Bloomberg, prin care Apple caută un inginer care să conducă dezvoltarea unui astfel de agent AI.

Un agent propriu de AI ar pune Apple în concurenţă directă pe această nişă cu companiile de inteligenţă artificială care oferă deja această facilitate.

Dar, pe propriile produse, Apple va beneficia de un acces mult mai mare la datele şi aplicaţiile folosite de utilizatori, ceea ce va face agentul companiei, la fel ca în cazul Siri AI, mult mai atrăgător pentru cei care folosesc iPhone, Mac şi alte produse ale companiei.

Un agent AI care să automatizeze anumite sarcini trasate de utilizatori ar fi util în special pe laptopurile companiei, folosite mult mai mult în scopuri de productivitate decât iPhone sau iPad.

În acelaşi timp, Apple lucrează la dotarea Siri AI cu mai multe funcţii caracteristice agenţilor de inteligenţă artificială, care ar putea automatiza operaţiuni precum editarea imaginilor sau organizarea tab-urilor din Safari.

Un agent AI ar putea deveni şi o sursă suplimentară de venituri pentru companie. Apple se pregăteşte deja să includă un nivel mai mare de folosire a AI-ului în abonamentele vândute, iar un agent AI ar putea constitui un motiv suplimentar pentru clienţi de a plăti un astfel de abonament.

Produsele Apple de AI nu sunt disponibile în Uniunea Europeană, întrucât compania încă evită să se supună legislaţiei europene privind inteligenţa artificială.