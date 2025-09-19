ASF: Proiectul de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II a fost aprobat

Proiectul de lege ce vizează transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II, prin modificarea și completarea cadrului legislativ aplicabil organismelor de plasament colectiv și administratorilor de fonduri de investiții ce activează pe piața locală de capital, a fost adoptat joi de Guvern, a anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Conform sursei citate, ASF a avut un rol esențial în elaborarea acestui proiect, prin derularea unui proces amplu și constant de consultare, care a permis preluarea și integrarea observațiilor relevante, dar și prin aportul de expertiză oferit de specialiștii Autorității.

‘Adoptarea acestui proiect este un pas decisiv pentru consolidarea pieței de capital din România. Pe de o parte, ne asigurăm că legislația națională este pe deplin aliniată la standardele și bunele practici europene, ceea ce sporește credibilitatea și compatibilitatea pieței noastre la nivel internațional. Pe de altă parte, acest demers aduce mai multă claritate și predictibilitate pentru investitori și companii, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a economiei și la creșterea încrederii în mecanismele pieței financiare’, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu.

Această inițiativă legislativă constituie un demers important în consolidarea pieței de capital din România, urmărind să ofere investitorilor mai multă transparență și protecție, să pună la dispoziția acestora o gamă mai largă de opțiuni investiționale și să deschidă surse alternative de finanțare pentru corporații și IMM-uri în economia reală, precizează sursa citată.

‘Modificările aduse prin această inițiativă legislativă au un impact direct și concret asupra investitorilor și companiilor: asigură un nivel mai ridicat de protecție, diversifică oferta de produse financiare disponibile și deschid noi canale de finanțare pentru economia reală. În același timp, ele sporesc transparența și încrederea în piața de capital, contribuind la dezvoltarea mediului de afaceri din România’, a adăugat Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședinte ASF, coordonator al Sectorului Instrumente și Investiții Financiare.

Proiectul de lege are în vedere îndeplinirea obligațiilor României ca stat membru UE de a transpune în cadrul legislației naționale prevederile Directivei (UE) 2024/927 de modificare a Directivelor 2011/61/UE și 2009/65/CE în ceea ce privește dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și acordarea de împrumuturi de către fondurile de investiții alternative (AIFMD II).

Prin acest act legislativ se modifică prevederi cuprinse în Ordonanța de Urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor și în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți.