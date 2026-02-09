Automatizează procesele interne cu AFI Firme RisCo – vânzări, verificare firme, facturare, brokeraj

Automatizează procesul de vânzări, verificare firme, facturare și economisește timp concentrându-te pe consolidarea strategiei și a poziției în piață. API Firme îți pune la dispoziție o multitudine de informații despre o firmă pe baza CUI-ului acesteia.

De la date de identificare firme, contacte și rapoarte, cu sistemul API Firme disponibil pe RisCo poți integra datele firmelor și actualiza informațiile direct din sistemele tale proprii în mod automat.

Ce este API Firme

Sistemul API Firme te ajută să economisești timp și să găsești informațiile de care ai nevoie în doar câteva momente. Când vrei să afli mai multe informații despre o firmă sau un posibil client ori partener, sistemul îți oferă detaliile doar pe baza Codului Unic de Identificare al companiei.

Astfel, transferul de date se realizează prin canale cu viteze foarte mari, iar prelucrarea și actualizarea datelor se realizează foarte rapid: timpul este mai mic de o secundă. Cele mai utilizate informații furnizate de sistemul API Firme este cel al prelucrării datelor de identificare a companiilor din țară.

Așadar, dacă ai un portofoliu mare de clienți și trebuie să facturezi către mai multe firme, sistemul eficientizează întregul proces și reduce semnificativ timpul petrecut cu verificarea manuală a datelor, minimizează erorile și asigură corectitudinea informațiilor pe facturi și contracte.

Încearcă acum testarea gratuită și vezi cum poți integra informațiile financiare și de risc direct în sistemele tale, simplificând procesele și luarea deciziilor. Testează API Firme RisCo și convinge-te singur cât de ușor devine să ai date corecte și actualizate în timp real.

Avantajele sistemului API Firme:

Automatizare completă: datele ajung direct în sistemul tău, fără să mai fie nevoie de intervenția angajaților

Răspuns rapid: informațiile sunt disponibile instant sau în câteva secunde, în funcție de serviciu

Flexibilitate totală: poți folosi și afișa datele exact așa cum ai nevoie în sistemul tău

Gestionarea volumelor mari: transfer rapid și sigur chiar și pentru cantități mari de informații, ideal pentru organizații cu mai multe departamente

Eliminarea duplicatelor: nu mai există date sau rapoarte repetitive

Control centralizat: administrarea tipurilor de date este simplă și clară

Securitate garantată: toate informațiile circulă prin conexiuni sigure și accesul este protejat cu user, parolă și IP

Tipuri de sisteme API Firme

Sistemul disponibil pe RisCo.ro oferă acces la informații utile în procesul de vânzare și identificare firme, facturare, inclusiv rapoarte de risc firme. În plus, sistemul API Firme este gândit să fie utilizat și de persoanele care au calitatea de brokeri de asigurare.

API Vânzări și Identificare Firme

Faci solicitări pe baza Codului Unic de Identificare fiscală pentru firmele de interes, iar sistemul transmite datele de care ai nevoie: informații fiscale, date de identificare ale companiilor, detalii ale reprezentanților companiilor și datele de contact disponibile. Scopul sistemului este acela de a oferi date rapide despre administratorii și acționarii firmei și participațiile în alte firme, precum și orice alte date de identificare necesare.

API eFactura Firme

API eFactura îți oferă acces rapid la informațiile oficiale ale firmelor, astfel încât să poți crea și încărca facturi în sistem fără să mai faci verificări manuale.

API Rapoarte de Risc Firme

API-ul oferă acces rapid și sigur la rapoarte financiare, juridice și de piață pentru orice firmă, permițând companiilor să evalueze riscurile și să ia decizii informate. Interogările se fac pe baza CUI-ului, iar datele sunt transmise în mai puțin de o secundă.

API-ul RisCo permite accesul la diferite tipuri de rapoarte financiare și de risc pentru firme. Aceste rapoarte oferă informații despre situația financiară a companiei, datoriile către stat, termenele de plată, riscul de insolvență și valoarea estimată a firmei. De asemenea, furnizează date detaliate din bilanț și contul de profit și pierderi. Toate aceste informații pot fi obținute rapid și integrate direct în sistemele interne, oferind o imagine completă și clară asupra situației financiare și a riscurilor asociate fiecărei firme.

Poți combina mai multe API-uri simultan, personalizându-le pentru sistemele tale, ceea ce optimizează fluxurile de lucru și reduce timpul necesar pentru colectarea și analiza informațiilor. Astfel, procesul de evaluare a riscurilor devine precis și eficient.

API Brokeri de Asigurare

API-ul permite brokerilor să acceseze rapid și să actualizeze datele firmelor, inclusiv informațiile fiscale necesare pentru facturare și încasare. Totul se poate face automat, iar datele pot fi integrate direct în sistemele proprii ale brokerilor, fără intervenție manuală.

În concluzie, automatizează procesele interne și crește productivitatea echipei. Consolidează poziția în piață, discută cu persoanele de interes și crește eficiența firmei. Vânzări, facturare, brokeraj și verificare – toate integrate într-o singură soluție.