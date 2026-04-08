Voican (ANAT): Turiștii nu mai cumpără vacanțe în avans, ci doar ‘last-minute’; 70% grad de ocupare în România, de Paște

Incertitudinea internațională, scăderea valorii voucherelor de vacanță și celebrarea calendaristică a Paștelui mai devreme a dus la schimbarea comportamentului turiștilor, care nu mai cumpără vacanțe în avans, ci doar ‘last-minute’, a declarat, pentru AGERPRES, vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.

‘Anul acesta, Paștele este foarte devreme, pentru că 12 aprilie nu seamănă cu 1 mai, anul trecut. Dacă vremea este frumoasă și este mai cald, apetitul pentru vacanțe este mai sporit, mai ales în zona de litoral, în Delta Dunării sau în anumite orașe, sau chiar la munte. În plus, incertitudinea internațională i-a făcut pe unii să-și schimbe destinațiile externe de Paște în zone apropiate din Europa, precum Spania, Franța, Italia. Tot mai mulți oameni schimbă Orientul Îndepărtat și Mijlociu cu destinațiile din America de Sud, Peru fiind la mare căutare’, a spus Voican.

Potrivit acestuia, în țara noastră, scăderea valorii voucherelor de vacanță de la 1.600 lei în 2024 la 800 lei în 2025 și 2026 are un impact semnificativ asupra vacanțelor de anul acesta de Paște.

‘Este un stimulent care a scăzut ca putere pentru că și decontarea voucherelor de vacanță a scăzut cu 52%, pe ianuarie și februarie. Deci, n-au mai fost în stoc vouchere de valoare mai mare. S-a schimbat, drept urmare, și obiceiul de a achita vacanțe cu vouchere, pentru că lumea dădea un avans, cu mult timp înainte, ca să prindă reducerile la programul ‘Înscrieri timpuri’. După ce s-a declanșat și războiul, se constată că sunt mai puține vouchere în țară și s-a schimbat obiceiul de cumpărare a vacanțelor, transformându-se din ‘first-minute’ în ‘last-minute’ ‘, a explicat vicepreședintele ANAT apetitul tot mai scăzut pentru vacanțe al românilor.

El a remarcat, însă, o creștere a segmentului de incoming, prin aducerea a cât mai mulți străini în România.

‘Am văzut, în prima parte a anului, o creștere de 7% a sosirilor străinilor în România, trend care se va păstra. România este o țară sigură, în Schengen, în UE, deci oamenii vor ‘migra’ încet-încet din Europa și spre România. Nu o vor face, însă, într-un ritm foarte ridicat pentru că România nu are încă o strategie simplă, clară, de promovare internațională. Anul acesta, bugetul de promovare este mai mare, undeva la 4,5 milioane de euro și poate vom vedea beneficii la turismul de incoming în 2027-2028, pentru că acesta nu se întâmplă de pe azi pe mâine, niciodată!’, a adăugat Adrian Voican.

Acesta a precizat că, în perioada Sărbătorilor Pascale gradul de rezervare turistică în țară, la nivelul țării, în medie, de 70%.

‘Avem un grad de ocupare spre 70% cam în toată țara, cu excepții. Sunt și locuri unde rezervările sunt mai puține, sunt și locuri unde s-a rezervat 100%, dar în principiu sunt oferte de last-minute pentru Paște și cu reduceri de 10-20% față de prețul standard. La unități de trei stele, pentru trei nopți, prețurile sunt de la 700-900 de lei, redus de la 1.100-1.200 de lei. La hoteluri de patru stele cu program complet, eventual în stațiuni balneare, cu acces la SPA, ape termale și cu activități pentru copii sau mese festive, prețurile pot ajunge la 3.500-4.200 de lei. La hoteluri de cinci stele sunt și peste 5.000 lei pentru un pachet de trei nopți. Mă refer la cele mai căutate stațiuni, cele mai populare, care vizează tradițiile: Bucovina, Maramureș, Sibiu, Valea Prahovei, în zona rurală, iar cele din zona premium, în stațiunile balneare Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane și alte destinații de genul acesta’, a menționat Adrian Voican.

Vicepreședintele ANAT a subliniat că, anul acesta, sunt la mare căutare și localitățile unde se organizează târguri de Paște.

‘La Craiova a devenit tradițional Târgul de Paște din Parcul Romanescu, unul dintre cele mai mari parcuri din Europa de Sud-Est. A avut un succes fulminant la Târgul de Crăciun și e replicat acum și la Paște. Și în toate orașele tradiționale, cu centru vechi, pietonale, se organizează festivaluri sau târguri de Paște pentru că oamenii sunt interesați să viziteze. Deci, există și city-break în România! În ultimii patru-cinci ani, aceasta a crescut ca și segment turistic’, a adăugat Voican.

În calitate de președinte reales al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova, Adrian Voican spune că Valea Prahovei rămâne în continuare destinația de top pentru vacanțe la munte de Sărbătorile Pascale.

‘Am văzut până de curând că și împătimiții de schi căutau zonele înalte de peste 2.000 metri unde ar mai putea să facă sporturi de iarnă. Cei care vor relaxare, SPA și piscină merg la hotelurile de patru stele, recent renovate, modernizate. Și experiența gastronomică e interesantă. Să nu uităm că Prahova este patria vinurilor roșii. Numai în zona Dealul Mare avem 43 de crame și foarte mulți eonologi de calitate. Sunt vinuri speciale pe care le putem degusta în zona HoReCa, poate diferite de cele pe care le găsim în magazine. Prahova nu face, însă, excepție de la impactul voucherelor de vacanță. Este același grad de ocupare, mai ridicat în Sinaia, ceva mai scăzut în Azuga, Bușteni etc. Dar sunt și aici vacanțe foarte frumoase’, a arătat Voican, care este și președinte al BIBI Group4Travel.

* Printre ofertele last-minute de Paște ale agenției BIBI Touroperator, pentru trei nopți de cazare, o cameră (două persoane) se află cele din: Sinaia – Hotel 3 stele, tarif 998 lei cu mic dejun inclus; Predeal – Hotel 3 stele, tarif 2.166 lei cu mic dejun inclus, prânz tradițional de Paște, ateliere pentru copii, muzică live; Poiana Brașov – Hotel 5 stele, tarif 1.695 lei cu mic dejun; Gura Humorului – Hotel 4 stele, tarif 4.108 lei cu demipensiune, prânz festiv; Maramureș – Hotel 3 stele, tarif 3.889 lei cu demipensiune, prânz și cină festivă de Paște; Fundata – Hotel 4 stele, tarif 1.643 lei cu mic dejun; Băile Felix – Hotel 4 stele, tarif 3.620 lei cu pensiune completă, prânz pascal cu băuturi incluse, acces în zona spa, aquapark; Băile Tușnad – Hotel 3 stele, tarif 2.577 lei cu demipensiune, prânz tradițional cu băuturi; Băile Balvanyos – Hotel 4 stele, tarif 2.750 cu mic dejun inclus și acces la spa.

Pe litoral și în Delta Dunării, tarifele sunt: Mamaia – Hotel 3 stele, tarif 657 lei cu mic dejun inclus; Mamaia – Hotel 4 stele, tarif 3.604 lei cu mic dejun, prânz pascal, acces la spa, o procedură de masaj inclus; Eforie Nord – Hotel 4 stele, tarif 2.358 lei cu pensiune completă, acces în zona spa și piscina interioară; Sulina – Hotel 3 stele, tarif 922 lei cu mic dejun inclus; Murighiol – Pensiune 3 stele, tarif 2.836 cu demipensiune; Crișan – Pensiune 4 stele, tarif 3.804 lei cu pensiune completă, o excursie inclusă cu barca și transfer Murighiol – Crișan.

* La Hello Holidays, românii au ales să-și petreacă sărbătorile de Paște atât în țară, cât și în străinătate, preferințele fiind extrem de variate, de la zone montane și stațiuni balneare până la circuite culturale și vacanțe exotice.

‘Românii au ales anul acesta să-și petreacă sărbătorile de Paște atât în țară, cât și în străinătate, preferințele fiind extrem de variate, de la zone montane și stațiuni balneare până la circuite culturale și vacanțe exotice. Cererea ridicată, specifică acestei perioade, a dus la epuizarea rapidă a ofertelor promovate din timp, ceea ce arată că planificarea vacanțelor de Paște a devenit o prioritate pentru tot mai mulți turiști. Destinațiile interne, precum Maramureș sau Băile Felix, s-au numărat printre primele alese, datorită tradițiilor autentice și atmosferei liniștite, potrivite pentru această perioadă. În același timp, circuitele externe au atras un număr important de turiști, destinații precum Budva, Corfu sau Atena fiind aproape complet rezervate’, a declarat pentru AGERPRES Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Cel mai ieftin sejur oferit de companie de Paște a costat 159 de euro pentru 4 zile la Belgrad, în timp ce pentru un circuit în Andaluzia, de 8 zile cu avionul, prețul a fost de 1.169 de euro.

În ceea ce privește vacanțele externe, zonele mediteraneene precum Andaluzia sau Puglia și circuitele culturale, Cappadocia sau Pamukkale, s-au aflat și ele în topul preferințelor.

* La Paralela45, destinația care a atras cel mai mare număr de turiști în țară este Valea Prahovei, unde hotelierii au pregătit un program special pentru sărbătoarea Paștelui. Și stațiunile balneo sunt foarte căutate datorită relaxării din centrele spa și zonele de agrement ale hotelurilor.

‘Românii s-au orientat, pe de o parte, spre orașe europene precum Atena, Roma, Sicilia, Amsterdam, Barcelona, Madrid, pentru vacanțe scurte, de patru-cinci zile, în care pun accent pe relaxare, vizitarea locurilor emblematice, shopping. Componenta religioasă rămâne relevantă, mai ales în cazul destinațiilor ortodoxe, precum Grecia, unde turiștii îmbină relaxarea cu participarea la tradițiile specifice Paștelui. Dar un segment întreg de călători este deschis către experiențe noi și descoperirea altor culturi și își folosește zilele libere de la Paște pentru vacanțe în țări cu religii diferite, care au o durată mai mare a călătoriei’, au transmis reprezentanții Paralela45.

Valoarea medie a costurilor a fost de aproximativ 700 de euro/persoană pentru destinațiile externe, de la exotice, cu un cost mai ridicat, la cele europene, și în jur de 2.000 de lei/persoană pentru vacanțele interne.

Un segment de călătorii către experiențe noi și descoperirea altor culturi în zilele libere de la Paște a fost preferat pentru: Egipt, 12 zile, de la 1.770 de euro/persoană; Azerbaidjan – Georgia – Armenia, 13 zile, de la 1.905 euro/persoană; Sri Lanka, 11 zile, de la 1.915 euro/persoană; Vietnam – Cambodgia, 15 zile, de la 2.800 de euro/persoană.

* Christian Tour a venit pentru vacanța de Paște cu oferte variate, atât în țară, cât și în străinătate. Printre ofertele last minute în țară se numără: Predeal – Hotel Belvedere, trei stele, de la 654 lei/persoană, cinci nopți; Băile Olănești, Hotel Stogu, trei stele, de la 498 lei/persoană, trei nopți; Băile Herculane, hotel Bacolux Diana, trei stele, de la 536 lei/persoană, trei nopți; Bușteni, hotel Silva, trei stele, de la 538 lei/persoană, trei nopți; Băile Felix, hotel Poienița, trei stele, de la 1.220 lei/persoană, cinci nopți; Fundata, Cheile Grădiștei Resort, trei stele, de la 982 lei/persoană, trei nopți etc.

Pentru cei care vor să își petreacă vacanța de Paște în afara țării, tour operatorul are oferte, cu zboruri charter, în Grecia, în Creta, la prețuri de la 325 euro/persoană, șapte nopți, în Atena, de la 520 euro/persoană, șapte nopți; în Turcia, Antalya, de la 564 euro/persoană, șapte nopți; Cipru, de la 213 euro/persoană, șapte nopți; Egipt, Hurghada, de la 397 euro/persoană, șapte nopți etc.