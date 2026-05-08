ANAT: Volumul decontărilor pentru voucherele de vacanță s-a redus la jumătate în primul trimestru

Volumul decontărilor pentru voucherele de vacanță s-a redus la jumătate în primul trimestru, în timp ce numărul voucherelor emise s-a menținut la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

‘În primul trimestru al anului 2026, volumul decontărilor s-a redus la jumătate, așa cum era anticipat. În același timp, numărul voucherelor de vacanță emise s-a menținut la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025, însă modificarea valorii acestora începe deja să producă efecte vizibile. Odată cu introducerea plafonului de 800 de lei pentru angajați, eliminarea voucherelor cu valori mai ridicate din piață conduce, în mod natural, la diminuarea bugetelor alocate vacanțelor. În consecință, nu doar că numărul beneficiarilor este mai mic, ci și sumele disponibile pentru călătorii s-au redus, ceea ce afectează apetitul pentru vacanțele în România. Primele efecte se observă deja prin scăderea rezervărilor realizate în avans, iar un posibil reviriment generat de vânzările last-minute va putea fi analizat doar după încheierea sezonului concediilor, cel mai probabil în iulie sau august 2026’, a declarat vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, citat într-un comunicat al Asociației.

Conform sursei citate, în ansamblu, turismul românesc a înregistrat mai degrabă o evoluție lentă, fiind marcat de absența unei strategii coerente și aplicate la nivel național.

‘Întârzierea distribuirii voucherelor de vacanță, corelată cu diminuarea valorii acestora, a afectat semnificativ cererea internă în primul trimestru din 2026. La acestea se adaugă o promovare care are încă nevoie de mai multă coerență și consistență, pentru a pune mai bine în valoare potențialul turismului intern. Cu toate acestea, interesul turiștilor pentru România rămâne ridicat, iar în anumite segmente precum litoralul și Delta Dunării, se observă semne de revenire, susținute mai ales de factori externi și de schimbările de comportament ale consumatorilor’, se menționează în comunicat.