Banca centrală a Rusiei reduce vânzările proprii de valută din 2026, diminuând sprijinul pentru rublă

Banca Centrală a Rusiei a anunţat vineri că va înjumătăţi intervenţiile sale pe piaţa valutară începând cu noul an, o decizie anticipată care va retrage o parte din sprijinul acordat rublei în 2026, economiştii aşteptându-se la o slăbire a monedei, transmite Reuters.

Vânzările cumulate de valută realizate de banca centrală şi de Ministerul Finanţelor al Rusiei au fost unul dintre factorii care au susţinut aprecierea rublei în 2025. Măsura a fost însă criticată de companiile exportatoare, ale căror venituri au fost afectate de aprecierea de aproximativ 45% a rublei în acest an.

Potrivit anunţului, în prima jumătate a lui 2026 banca centrală va vinde valută în valoare de 4,62 miliarde de ruble pe zi, faţă de 8,94 miliarde de ruble în prezent.

Decizia va reduce cu circa 30% vânzările totale de valută ale statului, care includ operaţiunile băncii centrale şi tranzacţiile efectuate în numele Fondul Naţional de Avere, până la 10,22 miliarde de ruble pe zi, începând cu 12 ianuarie.

Noile volume vor fi valabile până la 15 ianuarie, când Ministerul Finanţelor urmează să anunţe noile ţinte lunare pentru Fondul Naţional de Avere, care cumpără valută atunci când bugetul înregistrează venituri energetice excedentare şi o vinde pentru a acoperi deficitul în perioadele de venituri scăzute.

”Acesta este unul dintre factorii care, în opinia noastră, vor contribui la slăbirea rublei, alături de scăderea preţurilor la export şi de relaxarea politicii monetare a băncii centrale”, a declarat Sofia Donets, economist-şef la T-Bank.

Guvernul a evitat utilizarea Fondului Naţional de Avere pentru acoperirea deficitului în a doua jumătate a lui 2025, preferând împrumuturile interne, în pofida faptului că veniturile lunare din petrol şi gaze sunt aşteptate să atingă în această lună cel mai scăzut nivel din august 2020.

Această abordare ar putea continua şi în 2026, în absenţa unei noi scăderi a veniturilor energetice sau a unor sancţiuni occidentale suplimentare, în cazul eşecului negocierilor pentru o soluţie paşnică în Ucraina.

Reacţia pieţei a fost limitată. Rubla s-a apreciat cu 0,4%, la 77,7 faţă de dolarul american pe piaţa OTC, şi a rămas aproape neschimbată la 11,04 faţă de yuanul chinezesc pe Bursa din Moscova.