BCE: Băncile din zona euro au înăsprit accesul la creditare, pe fondul efectelor războiului din Iran

Băncile din zona euro au înăsprit accesul la credite, în timp ce consumatorii au revizuit în creștere așteptările inflaționiste, pe fondul efectelor războiului din Iran, arată datele unui studiu publicat marți de Banca Centrală Europeană (BCE), care ilustrează impactul timpuriu al creșterii prețurilor energiei, transmite Reuters.

Studiul BCE privind așteptările consumatorilor din zona euro arată că așteptările inflaționiste pentru următorul an au urcat la 4% în martie, de la 2,5% luna precedentă, iar cele pentru următorii trei ani au urcat la 3%, de la 2,5%, ambele depășind ținta medie a BCE pe termen mediu, de 2%.

De asemenea, studiul privind creditarea arată înăsprirea de către bănci criteriilor de aprobare a împrumuturilor în primul trimestru din acest an, iar tendința ar urma să continue în acest trimestru.

Analiștii se așteaptă ca joi BCE să mențină nemodificate dobânzile, oficialii de la Frankfurt așteptând mai multe date privind durata și extinderea șocului energetic înainte de a lua o decizie, majorările fiind așteptate începând din iunie.

Consiliul guvernatorilor BCE va ține probabil cont de faptul că așteptările inflaționiste pentru următorii cinci ani au urcat la doar 2,4%, de la 2,3%. Și băncile vin deja în ajutorul BCE, făcând creditele mai greu de obținut, în special pentru firme, care se confruntă cu ca mai severă înăsprire a accesul la împrumuturi începând din trimestrul trei din 2023.

”Riscurile percepute la adresa perspectivelor economice și toleranța la risc mai scăzută a băncilor sunt principalii factori care au dus la înăsprirea criteriilor, instituțiile indicând că evoluțiile geopolitice și din domeniul energiei au sporit presiunile”, se arată în studiul BCE.

”Unele bănci au raportat o înăsprire suplimentară legată de expunerea la companiile energetice și la Orientul Mijlociu”, a precizat instituția cu sediul la Frankfurt.

Studiile de săptămâna trecută arătau că economia globală, și în special zone euro, se confruntă cu efecte semnificative de pe urma șocului energetic, fabricile fiind afectate de majorarea costurilor de producție.