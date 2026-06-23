Berea este preferată după activitățile fizice și în timpul vizionării competițiilor sportive

Berea este prezentă în momentele de după efortul fizic și în timpul vizionării competițiilor sportive, relevă un studiu realizat la solicitarea Centrului de Studii despre Bere de către Reveal Marketing Research, dat marți publicității.

Astfel, 52% dintre românii care practică activități sportive aleg să socializeze la o bere după efort, cel puțin ocazional (16% frecvent și 36% uneori). De asemenea, 46% dintre aceștia consideră că berea se potrivește bine sau foarte bine cu momentele de relaxare de după mișcare.

‘Fie că vorbim despre competiții de amatori sau pur și simplu despre mișcare de întreținere, berea – inclusiv în variantele sale fără alcool, din ce în ce mai populare – își menține poziția de partener de încredere al momentelor de destindere de după. Berea are o lungă tradiție ca facilitator al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea sa cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală’, consideră Alin Popescu, Secretar general Centrul de Studii despre Bere, citat în prezentarea studiului.

Analiza pe segmente de vârstă indică faptul că 67% dintre tinerii din segmentul 18-24 ani, care fac sport, aleg să își prelungească timpul petrecut cu prietenii la o bere, după antrenament. În plus, 61% dintre românii din segmentul 25-34 ani, care fac sport, continuă bucuria mișcării la o bere cu prietenii. Iar cei din segmentul 35-44 ani sunt cei care asociază cel mai mult berea cu momentele de destindere de după efort fizic (53%).

În ceea ce privește preferințele în funcție de gen, bărbații care fac sport preferă într-o mai mare măsură consumul de bere după efort fizic, comparativ cu femeile (64% vs. 40%), cel mai probabil și pentru că asociază mai mult berea cu ideea de relaxare (54% vs. 38%).

Atunci când vine vorba de urmărirea competițiilor sportive, berea este aproape indispensabilă. 65% dintre respondenți consumă bere cel puțin uneori când se uită la meciuri, în timp ce un procent semnificativ de 25% declară că beau bere ‘aproape întotdeauna’ în timpul transmisiilor sportive. Dintre bărbați, 76% asociază berea cu vizionarea meciurilor, comparativ cu 54% dintre femei. În plus, tinerii din segmentul 18-24 ani aleg să consume bere în timpul transmisiilor sportive în proporție de 73%. Cei mai atașați de acest obicei sunt cei din segmentul de vârstă 25-34 ani: o treime dintre ei păstrează obiceiul de a bea o bere ‘aproape întotdeauna’ când urmăresc competiții sportive.

Studiul a analizat și rolul pe care românii îl atribuie berii în momentele de celebrare a unei victorii sportive. Astfel, 27% dintre respondenți spun că rolul principal al berii este să contribuie la atmosfera de grup (procentul urcă la 30% în rândul tinerilor de 18-24 ani).

‘Vizionarea unui meci de fotbal, de pildă, nu mai este de mult timp o activitate pasivă, ci un eveniment social în toată regula, capabil să transforme instantaneu orice sufragerie sau terasă într-o tribună plină de energie. Datele concluzionează faptul că berea în România acționează ca un ‘conector social’. Ea nu doar însoțește fenomenul sportiv, ci amplifică bucuria jocului, transformând efortul fizic sau vizionarea unui meci într-o experiență colectivă completă, bazată pe relaxare și voie bună’, a declarat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research.

În ceea ce privește practicarea activităților sportive, studiul arată că 45% dintre români fac mișcare zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Cea mai mare parte a populației active (29%) preferă să facă mișcare de câteva ori pe săptămână, în timp ce 16% se antrenează în fiecare zi. Segmentul 25-34 ani conduce topul interacțiunii prin sport: 27% dintre aceștia fac mișcare zilnic, iar 36% de câteva ori pe săptămână. Generația Z (18-24 ani) este cea mai deschisă către un stil de viață dinamic, înregistrând cea mai mică rată de sedentarism (doar 4% spun că fac sport rareori sau niciodată).

Nevoia de socializare prin mișcare se păstrează și la generațiile mature, chiar dacă frecvența scade: categoria 45-55 ani preferă activitățile ocazionale (30%), în timp ce persoanele de peste 55 ani tind să devină mai puțin active (29% rareori/niciodată). La nivel general, bărbații sunt mai activi decât femeile, folosind adesea sportul ca un pretext excelent de întâlnire cu prietenii.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online în luna mai 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.003 respondenți de peste 18 ani, din mediul urban și rural, utilizatori de internet.

Centrul de Studii despre Bere este o inițiativă interdisciplinară care explorează profunzimea socială, culturală și istorică a consumului de bere din România. Activitatea sa se concentrează pe rolul berii ca liant social – o băutură care de secole aduce oamenii împreună în jurul poveștilor, tradițiilor și momentelor comune.