Bitcoin scade. Comisia bancară a Senatului SUA a aprobat proiectul de lege privind structura pieței cripto

Bitcoin s-a îndepărtat de recentul maxim de 82.000 de dolari înregistrat săptămâna trecută, pe fondul îngrijorării traderilor și investitorilor că Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, în urma publicării datelor privind inflația, mai mari decât previziunile, potrivit unei analize eToro, dată luni publicității.

‘Indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, cel mai ridicat nivel din mai 2023. IPC de bază, care exclude componentele mai volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu 2,8%, menținând inflația cu mult peste ținta de 2% a Rezervei Federale. Altcoins au fost, de asemenea, sub presiune săptămâna trecută, pe fondul îngrijorărilor legate de inflație. Ethereum, Solana și XRP au scăzut cu 11%, 12% și, respectiv, 6%. Privind spre această săptămână, fără date economice majore din SUA programate pentru publicare, narațiunea privind rata dobânzii ‘mai mare pentru mai mult timp’ ar putea continua să domine știrile de pe piață’, este de părere Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor.

HYPE a înregistrat o creștere de 9% în ultimele șapte zile, contrar tendinței generale a pieței criptoactivelor, în urma listării unui contract futures perpetuu pre-IPO pentru SpaceX pe bursa descentralizată Hyperliquid.

‘Listarea a atras o atenție semnificativă pe piețele cripto, deoarece oferă traderilor posibilitatea de a specula asupra valorii și dinamicii percepute ale companiei SpaceX înainte de orice listare publică pe bursă’, spune Peters.

În opinia acestuia, pe frontul reglementării, lumea criptoactivelor va rămâne concentrată pe evoluțiile legate de Legea Clarity, după ce Comisia bancară a Senatului a avansat săptămâna trecută proiectul de lege privind structura pieței cripto. Investitorii tratează din ce în ce mai mult claritatea reglementării ca pe un catalizator pentru o piață în expansiune pe termen lung, deoarece reguli mai clare ar putea încuraja o participare instituțională mai mare pe piața criptoactivelor din SUA.

Comisia Bancară a Senatului SUA a votat săptămâna trecută, cu 15 voturi pentru și 9 împotrivă, în favoarea adoptării versiunii sale a proiectului de Lege privind structura pieței criptoactivelor, marcând un pas important înainte pentru reglementarea cripto în Statele Unite.

Adoptarea proiectului de lege fusese amânată cu câteva luni din cauza dezacordurilor privind randamentul stablecoins. Legiuitorii și sectorul bancar tradițional și-au exprimat îngrijorarea că monedele stabile cu randament ar putea concura direct cu depozitele bancare și produsele de economisire, ceea ce ar putea declanșa retrageri masive de fonduri, reducând capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi și creând tensiuni pe piață.

Odată depășit obstacolul Comisiei Bancare a Senatului, proiectul de lege trebuie să fie integrat cu versiunea Comisiei pentru agricultură a Senatului, care a fost adoptată la începutul acestui an, pentru a crea un singur proiect de lege unificat care să fie dezbătut și supus votului în plenul Senatului, probabil la sfârșitul lunii iunie sau în iulie.

‘Dacă Senatul adoptă proiectul de lege, acesta trebuie să treacă apoi printr-un proces de reconciliere cu versiunea Camerei Reprezentanților. Odată ce ambele camere adoptă un text identic, proiectul de lege unificat va ajunge pe biroul președintelui pentru a fi promulgat. Legiuitorii și piețele de predicție vizează în prezent luna octombrie sau noiembrie a acestui an pentru promulgarea finală’, adaugă analistul eToro.

