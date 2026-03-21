Blue Origin pregăteşte o constelaţie uriaşă formată din peste 50.000 de sateliţi pentru centre de date în orbită

Compania aerospaţială a lui Jeff Bezos, Blue Origin, a depus o cerere la Comisia Federală de Comunicaţii (FCC) din SUA pentru a lansa până la 51.600 de sateliţi destinaţi găzduirii unor centre de date în spaţiu, bazându-se pe propria reţea spaţială de internet anunţată în ianuarie.

Proiectul, denumit „Project Sunrise”, se înscrie în eforturile mai multor mari actori din sectorul tehnologic american – Google, SpaceX, Amazon – de a transfera în spaţiu nevoile uriaşe de putere de calcul generate de revoluţia inteligenţei artificiale. Cererea de centre de date se confruntă deja cu „obstacole severe” pe Pământ pentru a ţine pasul cu ritmul de dezvoltare al acestei tehnologii, invocă Blue Origin în sprijinul cererii sale de autorizare, consultată vineri de AFP.

„Proiectul Sunrise va reduce presiunea tot mai mare asupra comunităţilor şi resurselor naturale din Statele Unite prin mutarea în spaţiu a puterii de calcul, care consumă multă energie şi apă, reducând astfel cererea de terenuri şi presiunea asupra reţelelor de apă şi electricitate”, susţine compania multimilionarului Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Proiectul Sunrise ar consta într-o constelaţie de sateliţi pe orbită joasă, la o altitudine cuprinsă între 500 şi 1.800 km, de o amploare fără precedent. Constelaţia Starlink a SpaceX, care furnizează o reţea de internet de mare viteză în întreaga lume, numără aproximativ 7.800 de sateliţi operaţionali. Proiectul Sunrise ar trebui să se bazeze pe reţeaua de comunicaţii laser intersatelitare TeraWave, pe care Blue Origin a prezentat-o în ianuarie, urmărind o disponibilitate în 2027.

Această reţea va fi dedicată clienţilor instituţionali, în timp ce Starlink şi Leo, reţeaua Amazon aflată în curs de implementare, se adresează şi publicului larg. Cei mai optimişti mizează pe centre de date operaţionale în spaţiu înainte de sfârşitul deceniului. Directorul general al Blue Origin, Dave Limp, a menţionat recent un orizont de cinci până la zece ani.

Cu toate acestea, mulţi specialişti se întreabă încă cu privire la rezistenţa procesoarelor în orbită, având în vedere temperaturile extreme şi nivelul ridicat de radiaţii.

Luni, Nvidia, numărul 1 mondial în domeniul cipurilor pentru AI, a anunţat finalizarea unor cipuri concepute special pentru centrele din orbită.