Stellantis recheamă în service 955.000 de vehicule din cauza unei probleme la camera video pentru marşarier

Stellantis recheamă în service aproximativ 955.000 de vehicule la nivel mondial din cauza unei probleme a software-ului sistemului multimedia, care poate împiedica afişarea corectă a imaginilor transmise de camera video pentru mersul înapoi, transmite Reuters.

Campania vizează aproximativ 848.000 de vehicule din Statele Unite, precum şi circa 107.000 de automobile comercializate în Canada, Mexic şi alte pieţe.

În SUA sunt afectate mai multe modele din anii 2026 şi 2027, printre care Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid şi Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer şi Wrangler, precum şi Ram 1500, 2500 şi ProMaster.

Proprietarii vor primi o actualizare a software-ului de la distanţă, fără a fi necesară deplasarea la service. Atunci când actualizarea va fi disponibilă, pe ecranul sistemului multimedia al vehiculului va apărea o notificare pentru instalarea acesteia.

Stellantis a precizat că nu are cunoştinţă de accidente sau persoane rănite în legătură cu această defecţiune.

Până la instalarea actualizării, compania recomandă şoferilor ca, în cazul în care imaginea camerei video nu apare pe ecran, să utilizeze oglinzile retrovizoare şi laterale atunci când efectuează manevre de mers înapoi.

Autoritatea americană pentru siguranţa traficului, NHTSA, a decis în 2014 ca toate vehiculele uşoare noi să fie echipate cu camere pentru mersul înapoi începând din 2018. Potrivit datelor citate atunci de autoritate, accidentele produse în timpul deplasării cu spatele provocau în medie 210 decese şi 15.000 de răniri anual în Statele Unite.