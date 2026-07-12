Concedierile de la Amazon îi împing pe foştii angajaţi într-o piaţă a muncii tot mai dificilă, remodelată de inteligenţa artificială

La peste opt luni după ce Amazon a anunţat cea mai amplă rundă de concedieri din istoria sa, mii de foşti angajaţi se confruntă cu o piaţă a muncii din ce în ce mai aglomerată, în condiţiile în care marile companii din tehnologie reduc personalul şi îşi redirecţionează investiţiile către inteligenţa artificială, relatează CNBC.

În total, Amazon a eliminat aproximativ 30.000 de posturi în două valuri de concedieri desfăşurate în octombrie şi ianuarie, iar din 2022 numărul locurilor de muncă desfiinţate a depăşit 57.000, echivalentul a aproximativ 16% din personalul corporativ al companiei.

Situaţia este agravată de concedierile operate şi de alte companii din sectorul tehnologic, precum Meta, Microsoft, Cisco, Oracle şi Salesforce. Potrivit firmei de consultanţă Challenger, Gray & Christmas, industria tehnologică a eliminat aproximativ 140.000 de locuri de muncă în Statele Unite de la începutul anului, mai mult decât orice alt sector economic.

Raportul arată că inteligenţa artificială este invocată pentru a patra lună consecutiv drept principalul motiv al restructurărilor, reprezentând aproximativ 23% din toate anunţurile de concedieri din 2026. Companiile automatizează activităţi, reorganizează echipe şi transferă resurse către dezvoltarea tehnologiilor AI.

Mai mulţi foşti angajaţi Amazon au declarat pentru CNBC că găsirea unui nou loc de muncă a devenit mult mai dificilă decât se aşteptau. Unii au trimis sute de aplicaţii fără să primească răspuns, în timp ce pentru posturile nou publicate se înscriu rapid câteva sute de candidaţi.

Jake Linsley, concediat în ianuarie după aproape şase ani petrecuţi la Amazon, şi-a găsit un nou loc de muncă abia după aproximativ trei luni, la o companie din domeniul tehnologiei medicale. El spune că preferă acum stabilitatea unui angajator mai mic în locul unui salariu ridicat într-o companie unde postul poate dispărea peste noapte.

Alţi foşti angajaţi afirmă că experienţa concedierii a fost cu atât mai dificilă cu cât îşi construiseră identitatea profesională în jurul Amazon. Unii au descris situaţia drept ”sfâşietoare”, după mai bine de un deceniu petrecut în companie.

Există însă şi persoane care consideră concedierea o oportunitate de schimbare. Un fost inginer al diviziei Amazon Web Services a acceptat un salariu uşor mai mic pentru a se alătura unei companii specializate în inteligenţă artificială, unde beneficiază de un program de lucru mai echilibrat şi de posibilitatea de a învăţa tehnologii noi.

În interiorul Amazon, utilizarea inteligenţei artificiale a devenit o prioritate strategică. Directorul general Andy Jassy le-a cerut angajaţilor să folosească instrumentele AI ori de câte ori este posibil şi să găsească modalităţi de a obţine rezultate mai bune cu echipe mai restrânse.

Potrivit unor actuali şi foşti angajaţi, în anumite departamente managerii monitorizează cât de intens folosesc salariaţii aplicaţiile de inteligenţă artificială, iar utilizarea acestora poate influenţa evaluările de performanţă. Compania a renunţat însă recent la unele clasamente interne după ce a constatat că angajaţii utilizau excesiv instrumentele AI doar pentru a obţine scoruri mai bune.

În paralel cu reducerea personalului din Statele Unite, Amazon şi-a intensificat recrutările în ţări cu costuri salariale mai reduse, precum India, unde poate angaja specialişti la costuri considerabil mai mici decât în centrele sale din Seattle.

Pentru mulţi dintre cei concediaţi, perioada actuală marchează o schimbare profundă a industriei tehnologice. Dacă în trecut un loc de muncă la o companie precum Amazon era considerat o garanţie a unei cariere stabile şi bine plătite, astăzi mulţi specialişti spun că prioritatea a devenit adaptarea la noua eră dominată de inteligenţa artificială şi dobândirea competenţelor necesare pentru a rămâne competitivi pe piaţa muncii.