Vânzările BMW și Volkswagen au suferit în trimestrul al doilea de pe urma declinului din China

Vânzările de vehicule ale BMW AG și Volkswagen AG au scăzut în al doilea trimestru din cauza unui declin tot mai accentuat pe piața din China, unde concurența tot mai mare din partea rivalilor locali și o criză imobiliară sufocă cererea de automobile, transmite Bloomberg.

Ambii producători germani au raportat vineri o scădere a vânzărilor globale în perioada aprilie-iunie 2026, afectate de scăderile puternice din China, unde producătorii locali, conduși de BYD Co., domină piața mașinilor electrice. Vânzările de automobile mărcile BMW și Mini în China au scăzut cu 30%, în timp ce livrările grupului Volkswagen s-au redus cu 37% pe aceeași piață.

Aceste cifre vin la finalul unei săptămâni dificile pentru industria auto din Germania. Atât Porsche AG, cât și Mercedes-Benz Group AG au raportat deja o scădere a livrărilor, și în cazul lor principalul motiv fiind China, unde o criză imobiliară prelungită erodează puterea de cumpărare a clienților înstăriți. De asemenea, producătorii germani se confruntă cu costurile ridicate ale energiei și forței de muncă din Europa și cu tarifele de import impuse de președintele SUA, Donald Trump.

Volkswagen încearcă să răspundă la aceste provocări prin restructurări. Grupul care deține mărci precum Porsche, Audi și Seat intenționează să-și reducă gama de modele cu până la 50%, conform unui anunț făcut joi seara, după o reuniune a Consiliului de supraveghere care nu a reușit să ajungă la un acord asupra unor reduceri mai ample. Directorul general de la Volkswagen, Oliver Blume, era așteptat să insiste asupra dublării reducerilor de locuri de muncă, până la 100.000, și a închiderii a patru fabrici din Germania, dar comitetul nu a susținut aceste măsuri mai drastice, rezultând doar planuri vagi de reducere a gamei de modele.

La rândul său, CEO-ul BMW, Milan Nedeljkovic, intenționează să intensifice măsurile de reducere a costurilor și luna trecută a redus drastic previziunile financiare pentru 2026. BMW se așteaptă la o marjă operațională care o plasează pe traiectoria de a fi cel mai puțin profitabil producător auto european.

Totuși, au existat și câteva evoluții pozitive în trimestrul al doilea. Vânzările BMW au crescut în SUA și în Europa, unde cererea de mașini electrice este în urcare. În plus, BMW a informat că iX3 urmează să ajungă la 100.000 de comenzi, iar sedanul i3 a generat ‘o cerere mare’.

De asemenea, Volkswagen a raportat și el o creștere a livrărilor de vehicule în Europa și America de Nord în perioada aprilie- iunie. Portofoliul său de comenzi pentru vehicule electrice în Europa a crescut cu peste 50% față de sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea, mărci importante precum Porsche, Audi și VW au raportat o scădere a vânzărilor globale în această perioadă.