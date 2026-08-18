Economia Chinei încetineşte în iulie, pe fondul consumului slab şi al scăderii investiţiilor

Economia Chinei a pierdut din avânt în iulie, vânzările cu amănuntul înregistrând o creştere de numai 0,6%, în timp ce investiţiile urbane şi-au accentuat declinul, iar şomajul a crescut, sporind presiunile asupra Beijingului pentru noi măsuri de sprijinire a economiei, transmite CNBC.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, sub avansul de 1,5% anticipat de economişti într-un sondaj Reuters şi în încetinire de la 1% în iunie, potrivit datelor publicate luni de Biroul Naţional de Statistică.

Investiţiile în active fixe din mediul urban, categorie care include sectorul imobiliar şi infrastructura, au scăzut cu 6,7% în primele şapte luni ale anului. Economiştii anticipau un declin de 6%, după o contracţie de 5,7% în primul semestru.

Producţia industrială a crescut cu 4,5% în iulie, sub estimarea de 4,8% şi în încetinire faţă de avansul de 5,3% din iunie. Rata şomajului urban a urcat la 5,2%, de la 5% în luna precedentă.

Datele accentuează îngrijorările privind evoluţia celei de-a doua economii a lumii, confruntată cu un dezechilibru tot mai pronunţat între ofertă şi cerere. Producţia industrială şi exporturile asociate boomului global al investiţiilor în inteligenţă artificială au compensat parţial consumul şi investiţiile private slabe, însă cifrele din iulie sugerează că şi acest sprijin începe să se diminueze.

Biroul Naţional de Statistică a afirmat că ţara trebuie să accelereze tranziţia către noi motoare de creştere. Autorităţile au atribuit parţial încetinirea din iulie tensiunilor geopolitice şi temperaturilor extreme.

Slăbiciunea consumului rămâne una dintre principalele probleme. Creşterea nominală a vânzărilor cu amănuntul a încetinit la numai 1,3% în primul semestru, de la 5% în perioada similară a anului trecut, potrivit Goldman Sachs. În acelaşi timp, creditele bancare noi au înregistrat în iulie cea mai mare scădere lunară consemnată până acum, potrivit Barclays, iar împrumuturile acordate gospodăriilor, inclusiv creditele ipotecare, s-au redus.

Piaţa muncii prezintă, de asemenea, semne de deteriorare. Un studiu privat realizat de o echipă condusă de Li Daokui, profesor de economie la Universitatea Tsinghua, estimează o rată extinsă a şomajului de 10,2%, mult peste nivelul oficial de aproximativ 5%. Mai mult de jumătate dintre cei aproximativ 24 de milioane de şomeri de lungă durată identificaţi de studiu au între 16 şi 24 de ani.

Investiţiile reprezintă un alt punct vulnerabil. Investiţiile imobiliare au scăzut cu 19,2% în primele şapte luni, cele în infrastructură cu 3,6%, iar cele din industria prelucrătoare cu 1,7%. În schimb, investiţiile în sectoarele de înaltă tehnologie, inclusiv servicii informatice, industria aerospaţială şi producţia de echipamente, au crescut cu 5%.

Economiştii se aşteaptă ca Beijingul să intensifice măsurile de stimulare. Zhiwei Zhang, economist-şef la Pinpoint Asset Management, consideră că deteriorarea indicatorilor măreşte probabilitatea unei reduceri a dobânzilor de către banca centrală.

Conducerea Chinei a promis luna trecută accelerarea cheltuielilor fiscale, însă efectele acestora ar putea apărea cu întârziere. Oxford Economics anticipează doar o revenire modestă în a doua jumătate a anului şi menţine prognoza de creştere economică a Chinei pentru 2026 la 4,8%.