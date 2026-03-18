BNR: În luna ianuarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1 986 milioane euro

”În luna ianuarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1 986 milioane euro, până la 229 333 milioane euro”, anunţă marţi BNR.

Datoria externă pe termen lung a însumat 181 719 milioane euro la 31 ianuarie 2026 (79,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2025;

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2026 nivelul de 47 614 milioane euro (20,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,6 la sută faţă de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,8 la sută în luna ianuarie 2026, comparativ cu 17,2 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2026 a fost de 7,2 luni, comparativ cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2026 a fost de 109,6 la sută, comparativ cu 104,8 la sută la 31 decembrie 2025.