Bolojan: Comisia Europeană a cerut clarificări pe proiectul legii salarizării. Urmează noi discuții

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, la B1 TV, că proiectul legii salarizării unitare transmis Comisiei Europene a primit observații din partea experților europeni, iar Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii lucrează în prezent la revizuirea propunerii.

Acesta a precizat că draftul a fost transmis Comisiei Europene pentru verificarea îndeplinirii jaloanelor asumate de România în PNRR, iar Executivul a primit miercuri un punct de vedere din partea Comisiei Europene, care conține observații și solicitări de clarificare a proiectului.

‘Pentru a verifica dacă, într-adevăr, această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft, deci acest material de lucru (…) A venit un punct de vedere astăzi de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat, prin experții lor, în așa fel încât să reașeze propunerea (…) Nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț’, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că una dintre problemele semnalate este impactul bugetar al majorării anvelopei salariale.

‘E o problemă legată de faptul că, în condițiile în care crești anvelopa peste un anumit nivel, trebuie să găsești diferența de bani pe care trebuie să o reduci din altă parte. Deci, problema este ca la final, plus cu minus, să te încadrezi în ceea ce poate economia românească’, a mai spus Bolojan.

Potrivit acestuia, în cursul zilei de miercuri au avut loc noi discuții tehnice pe această temă și urmează încă o rundă de negocieri. El a afirmat că există două scenarii: fie adoptarea unei formule asupra căreia să existe consens, fie pierderea unor fonduri europene în cazul în care România nu își îndeplinește angajamentele asumate.

‘Mâine vom mai avea o rundă de discuții. Sunt două posibilități: sau se ajunge la un consens și la o formulă de susținere, pe care eu personal o susțin, și am discutat și cu colegii din PNL să susținem acest proiect pentru că consider că este bun, și am explicat de ce, pentru România în contextul actual. Sau dacă nu se va ajunge la o înțelegere pe tema asta, atunci vom fi în situația în care vom pierde niște fonduri europene’, a mai spus Ilie Bolojan.