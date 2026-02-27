Bolojan, despre tronsoanele de autostradă finanţate prin Programul SAFE: Cel mai târziu, în toamna acestui an, ar trebui să începem toate lucrările

Premierul anunţă că, până la finalul lunii mai, România ar trebui să aibă o viziune „exactă” cu privire la achiziţiile pe care le va face prin Programul SAFE, destinat întăririi capacităţii militare a statelor Uniunii Europene. În ceea ce priveşte realizarea tronsoanelor de autostradă care vor fi finanţate prin SAFE, Ilie Bolojan spune că, cel târziu în toamna acestui an, toate lucrările ar trebuie să demareze, pentru ca România aă aibă siguranţa că ele vor fi terminate odată cu programul de finanţare.

Programul SAFE şi modul în care se derulează au constituit unul dintre subiectele discuţiilor pe care premierul Ilie Bolojan le-a purtat în cadrul vizitei la Bruxelles.

„România beneficiază de o componentă importantă pe acest program şi echipele ministerelor, care sunt beneficiare, sunt în momentul de faţă în negocieri cu parteneri privaţi cu celelalte state, în aşa fel încât, până la sfârşitul lunii mai, când va trebui să avem un tablou exact al modului în care vom face aceste achiziţii, să putem să închidem lucrurile, iar componenta cea mai importantă, care este pe zona de nord-est a României, şi anume, de exemplu, cea de infrastructură mixtă dual-civilă, poate să se deruleze normal anii următori”, a anunţat Ilie Bolojan, joi după-amiază.

În ceea ce priveşte tronsoanele din autostrada din zona Moldovei care vor fi finanţate prin Programul SAFE, ca infrastructură civilă şi militară, premierul a arătat că unele lucrări sunt contractate, altele fiind într-o fază avansată de licitaţie.

„Asta înseamnă că pe cele două capete de autostradă, de la Paşcani, prin Suceava, spre Siret, şi de la Paşcani, spre Ungheni, prin Iaşi, vom fi în situaţia în care, cel mai târziu, în toamna acestui an, ar trebui să începem toate lucrările, în aşa fel încât să ne asigurăm că, până la finalizarea acestui program, deci până prin 2029-2030, în afară de achiziţiile militare care urmăresc să dezvolte industria naţională de apărare şi să aducă în România producţia de armament pentru Armata română pe termen lung, să avem şi aceste două axe de dezvoltare, care asigură atât conectivitatea spre nordul României, dar şi conectarea transfrontalieră cu Ucraina şi Moldova”, a adăugat Ilie Bolojan.

Programul SAFE are ca principal obiectiv dezvoltarea industriei europene de apărare, iar România a depus o aplicaţie a cărei valoare este de 16,6 miliarde euro. SAFE înseamnă împrumuturi la dobânzi mici şi în condiţii avantajoase.

Proiectul propus de România prevede alocarea de finanţare pentru capetele din Autostrada Moldovei, dar şi faptul că jumătate din dotările finanţate prin acest program vor fi produse în România.

În 26 ianuarie, ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul Programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro.

El a precizat că din cele 21 de proiecte, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale statului român. Printre achiziţii se află rachete Mistral, elicoptere H225, trei sisteme de apărare antiaeriană.