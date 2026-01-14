Bolojan: Economie lunară de 100 de milioane de lei la finalul anului trecut, în ce privește concediile medicale

Premierul Ilie Bolojan declară că în urma măsurile implementate de Guvern în ce privește concediile medicale, la finele anului trecut s-au realizat economii lunare de 100 de milioane de lei.

‘În condițiile în care în anumite zone ai un număr mult mai mare de oameni decât cel normal care beneficiază de niște drepturi pe documentații artificiale, în loc să aloci resursele pe care le ai în mod corect către cei care au nevoie, trebuie să disipezi banii către oameni care prin hârtii își creează niște drepturi suplimentare care nu sunt bazate pe aspecte reale. Asta este și în cazul concediilor medicale. Această măsură este una temporară, care va fi luată pe 2 ani. De exemplu, în ultimele luni ale anului trecut, economia a fost de 100 de milioane de lei, per lună. Dacă am extrapola într-un an, n-o să mai plătim 6 miliarde de lei, ci aproximativ 4,8 miliarde. Dar și asta, conform tuturor analizelor, este o sumă imensă’, a declarat Ilie Bolojan, pentru TVR1.

El a atras atenția asupra faptului că în perioadele dintre sărbători era o ‘explozie’ de concedii medicale, invalidând orice statistică.

‘Anul trecut am fost în situația în care am constatat că plăteam 1,2 miliarde de euro concedii medicale. Conform statisticii, eram în situația în care în anumite perioade, exact când era punte între Crăciun și Anul Nou, între Paștele ortodox și cel greco-catolic aveam o explozie de concedii medicale, ceea ce invalida orice statistică. Și era evident că o parte din aceste concedii sunt date fără un fundament medical. Am fost puși în situația să luăm măsuri pentru a descuraja acest lucru și cred că am făcut bine ce am făcut, chiar dacă nu sună bine, pentru că am redus plata concediilor medicale, am întărit autoritatea de control a Casei asupra medicilor care eliberează aceste adeverințe și pentru că am introdus posibilitatea ca angajatorul să sesizeze atunci când constată că sunt niște abuzuri’, a spus el.

Bolojan a subliniat că toate economiile obținute au rămas în sistemul de sănătate, fiind suplimentate sumele alocate pentru tratamente în ambulatoriu.

‘Casa de Sănătate are dispoziții cât se poate de clare să verifice, pe baza unor analize de risc, concediile medicale care ies din orice fel de grafic, în așa fel încât cei care abuzează de acest lucru să achite nota de plată, iar în cazul medicilor care eliberează astfel de certificate fără niciun fundament trebuie să existe o răspundere’, a precizat Bolojan.