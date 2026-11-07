Bolojan: Într-un singur an plătim pentru dobânzi 60 de miliarde, mai mult decât tot Programul ”Anghel Saligny”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, vineri seară, la Buzău, că România plăteşte anual dobânzi mai mari decât valoarea întregului program ”Anghel Saligny” şi decât bugetul anual al Educaţiei.

”În 2024, ţara asta a încasat 570 de miliarde şi a cheltuit încă 150 de miliarde plus. Adică am cheltuit vreo 720 de miliarde, cu 26% mai mult decât am încasat”, a declarat Bolojan, la întâlnirea cu organizaţia judeţeană PNL Buzău.

Fostul premier a făcut şi comparaţia între cât costă Programul ”Anghel Saligny” şi cât costă dobânzile pentru banii împrumutaţi pentru a asigura finanţarea.

”Tot programul «Anghel Saligny» pentru toate primăriile din România, pe 5 ani de zile, este 55 de miliarde. Şi noi într-un singur an plătim pentru dobânzi 60 de miliarde”, a spus Bolojan.

Potrivit liderului liberal, România se împrumută cu o dobândă de 7,5% în euro, pe 10 ani.

”Banii ăştia pe care îi dăm nu îi avem. Îi împrumutăm”, a adăugat fostul premier.