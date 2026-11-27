Prioritatea Partidului Național Liberal (PNL) este, astăzi, să se pregătească pentru alegerile din 2028, a declarat, joi seară, la Botoșani, președintele PNL, Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, timpul rămas până la alegerile următoare este foarte scurt, iar PNL trebuie să își desemneze candidații.

‘Astăzi prioritatea PNL este să se pregătească pentru alegerile din 2028 și, credeți-mă, un an de zile este puțin să identifici candidații cei mai buni’, a subliniat Ilie Bolojan.

Liderul liberal susține că va merge în toate filialele PNL a discuta cu membrii partidului care este direcția partidului.

‘Este o obligație din partea mea să ajung în toate filialele din PNL pentru a discuta cu colegii noștri, pentru că partidul este într-o situație nou. Asta presupune, pe de o parte, explicarea situației în care ne găsim și planul de acțiune pentru perioada următoare. De asemenea, un dialog pentru a vedea și percepțiile colegilor noștri, să ne calibrăm acțiunile și ceea ce își doresc colegii noștri din fiecare județ în parte Colegii noștri își doresc ca PNL să fie un partid relevant în 2028 atât la nivelul județelor, cât și la nivel național’, a afirmat Bolojan.