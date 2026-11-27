Piața de lux din România va raporta o contracție de 18% în 2026, raportat la anul trecut, iar pentru 2027 nu se întrevede nicio îmbunătățire, ci cel mult un nivel stagnant, relevă raportul Romania Luxury Market Overview 2027, ce urmează să fie făcut public pe 3 decembrie.

În avanpremiera prezentării complete a raportului, autorii arată că valoarea pieței de lux, per total, în 2025 incluzând toate sectoarele, cu excepția celui auto, este estimată la 1,2 miliarde de euro, domeniile cel mai puternic afectate de contextul economic/politic din 2026 fiind moda și sectorul hotelărie.

”Deși aproape o treime din românii cu bani nu își mai fac cumpărăturile de lux în Dubai sau Milano, acest lucru nu se reflectă în consumul local. Peste jumătate dintre românii cu venituri anuale de peste 1 milion de euro au renunțat la multe achiziții de produse de lux chiar și cu ocazii speciale”, menționează autorii.

Potrivit sursei citate, pe fondul restricțiilor legate de modalitatea de plată, mulți români care dețineau carduri de tip Revolut au trecut la carduri similare, inclusiv carduri bancare emise de PayPal, care condiționează o adresă din teritoriul american, inclusiv overseas.

De asemenea, mulți consumatori de lux care apelau la serviciile de Private Banking optează acum pentru un card obișnuit de cumpărături, iar obiceiul de ”decontare pe firmă” a tuturor produselor și serviciilor de lux de cu valoarea de peste 500 euro se menține.

Raportul menționează că deschiderea TOFF (Palatul Știrbei) a susținut o posibilă și mai mare scădere a luxury retailului local. Deși TOFF a adăugat multe branduri de prestigiu luxury în portofoliul din noua locație de pe Calea Victoriei, în 2025/2026 au fost închise opt magazine de modă de lux în franciză (franciza națională) inclusiv Dolce&Gabbana, Maison Valentino, Philip Plein, Billionaire etc. O parte din aceste branduri sunt acum prezente la TOFF cu shop-in-shop, dar fără o distincție fizică sau o identitate de brand.

”Valoarea unei comenzi anuale la Dolce&Gabbana este acum înjumătățită în spațiul dedicat mărcii din TOFF”, subliniază autorii.

După aproape 11 ani, Hermes confirmă intrarea directă în România cu un magazin mono-brand de tip flagship store, unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est. Deschiderea Hermes va fi urmată de un alt brand de prestigiu, tot direct și tot cu un magazin de tip flagship store la București. Sunt, de asemenea, confirmate și deschiderea magazinelor mono-brand Golden Goose (directly operated) și ALO (franciză).

Toate aceste schimbări și ajustări ale pieței de lux au fost declanșate de relocarea magazinului Louis Vuitton de la JW Marriott Grand Bucharest pe Calea Victoriei, la parterul Athenee Palace în 2025.

”Noile deschideri inclusiv Hermes vin pe un fond de criză al pieței, însă motivația este una de termen lung, România fiind una din cele mai importante piețe de lux din regiune, fiind astfel o chestiune de conjunctură, dar și de problemă recurentă a lipsei spațiior de retail luxury pe Calea Victoriei, motiv pentru care CPP a conceput și lansat proiectul Quartier Clemenceau, o destinație de luxury lifestyle (inclusiv luxury shopping) în perimetrul din jurul Athenee Palace, Hermes, Max Mara, BOSS, Maison des Arts, Casa Fratelli, Mondrian Bucharest. Quartier Clemenceau va fi lansat în aprilie 2027, urmând să fie operațional începând cu noiembrie 2027”, indică raportul.

De asemenea, clasamentul ”Top Big Spenders”, persoane fizice cu reședința permanentă în România, aduce mari surprize pentru 2026, fiind vorba despre consumatori de lux care își permit achiziții de bunuri și servicii pe plan local (exceptând arta și imobiliare) cu o valoare anuală de minimum 10 milioane de euro.

Compania de consultanță CPP Luxury industry Management Consultants LLC, înființată în 2004, reia acoperirea activă a României ca piață de lux, iar pe 3 decembrie va face public raportul detaliat despre piața autohtonă de lux. Similar cu rapoartele anterioare, noul Romania Luxury Market Overview 2027 va include date despre valoarea pieței de lux din România, evoluția comparativă cu 2025, sectoarele cele mai dinamice, piața de produse de lux contrafăcute (fake), care a explodat în 2025/2026, dar și sectoarele și companiile care înregistrează cele mai mari pierderi.

Raportul va face referire și la perspectivele 2027, incluzând oportunități de dezvoltare, dar și obstacolele.

În plus, raportul va conține detalii despre evoluția profilului consumatorului român de lux, care marchează schimbări majore de comportament, dar și profilul vizitatorilor străini care fac achiziții de produse și servicii de lux în Romania – inclusiv topul naționalităților acestor consumatori de lux.